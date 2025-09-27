विज्ञापन

Rise and Fall: अशनीर ग्रोवर ने बीच शो से यूट्यूबर को किया बाहर? झल्लाकर चिल्लाते हुए कहा- 'चढ़ क्यों रहा है...'

ओटीटी शो राइज एंड फॉल में अशनीर ग्रोवर और यूट्यूबर आरुष भोला की बहस से माहौल गरमा गया. और ताजा खबरों के मुताबिक, आरुष शो से निकल गए हैं.

Rise and Fall: अशनीर ग्रोवर ने बीच शो से यूट्यूबर को किया बाहर? झल्लाकर चिल्लाते हुए कहा- 'चढ़ क्यों रहा है...'
राइज एंड फॉल में यूट्यूबर पर भड़के अशनीर ग्रोवर
नई दिल्ली:

रियलिटी शोज हमेशा ड्रामा और एंटरटेनमेंट से भरे रहते हैं. ओटीटी पर आया राइज एंड फॉल भी ऐसा ही रियलिटी शो साबित हो रहा है. जहां मनोरंजन से भरे सारे मसाले भरपूर रूप से मिल रहे हैं. इस शो को होस्ट कर रहे हैं अशनीर ग्रोवर, जो अपने शो को और दिलचस्प बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. बिग बॉस के होस्ट सलमान खान की तरह वो भी कंटेस्टेंट्स को रोस्ट करते नजर आते हैं. हालांकि कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट भी पलट कर जवाब देने में पीछे नहीं रहते. ऐसा ही कुछ हुआ ताजा शो में जब यूट्यूबर आरुष भोला के साथ अशनीर ग्रोवर की बहस हुई और माहौल देखते ही देखते गर्मा गया.

निकल जा बाहर...

हुआ यूं कि अशीनर ग्रोवर ने यू ट्यूबर आरुष भोला से कहा कि वो बाली के चेले बन गए हैं. इस बात का जवाब देने की जगह आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर से कहा कि जो बात उन्होंने थोड़ी देर पहले कही थी वो न कहें. आरुष भोला ने ये भी कहा कि वो गेम के बारे में किसी से बात सुनने नहीं आए हैं. इस बात पर अशनीर ग्रोवर ने उनसे सवाल किया कि अगर गेम के बारे में नहीं सुनना तो फिर यहां करने क्या आया है. निकल जा यहां से.

आरुष भोला का रिएक्शन

अशनीर ग्रोवर की ये बात सुनने के बाद भी आरुष भोला शांत नहीं हुए उन्होंने कहा ठीक है तो फिर गेट खोलो. इसके बाद आरुष भोला वहां से चले गए. ये क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें सारे कंटेस्टेंट ये कहते हुए दिख रहे हैं कि समझाओ उसे. जिसके जवाब में आदित्य नारायण कहते हैं कि वो सुने कुछ तो समझाए न. इस क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर #AarushBhola और #AshneerGrover ट्रेंड करने लगे. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आरुष भोला शो में वापस नजर आते हैं या फिर उनका सफर इतने पर ही खत्म हो जाता है. या फिर शो में कोई नया ट्विस्ट नजर आता है.

