शेयर बाज़ारों की सपाट शुरुआत, अदाणी ग्रुप के शेयरों में लिवाली जारी

सोमवार को देशभर के शेयर बाज़ारों में सपाट शुरुआत हुई, लेकिन अदाणी ग्रुप के सभी शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है, तथा अदाणी पॉवर, अदाणी टोटल व NDTV में एक फ़ीसदी की तेज़ी है. वैसे, शुरुआती कारोबार में निफ्टी के एफएमसीजी सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई. सुबह करीब 9:27 बजे सेंसेक्स 39.34 अंक, यानी 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,748.46 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 18.30 अंक, यानी 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,696.10 पर कारोबार कर रहा था.

मोटे तौर पर बाजार का रुख सकारात्मक रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 1,450 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 498 शेयर लाल निशान में थे. बाजार के जानकारों के अनुसार, बाजार का रुख फिलहाल कुछ समय के लिए हल्का तेजी वाला रहेगा.

बाजार के जानकारों ने कहा, "पिछले 15 दिनों में निफ्टी में 3.2 प्रतिशत की तेजी लीडिंग बैंकों की वजह से देखी गई, जिनका वैल्यूएशन अभी भी उचित है और उनमें बाजार को आगे ले जाने की क्षमता है..."

जानकारों ने आगे कहा कि एफआईआई की वापसी एक और सकारात्मक पहलू है, जो लार्ज कैप के लिए अच्छा संकेत है. मौजूदा तेजी निफ्टी बैंक को नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जा सकती है, जिससे निफ्टी और ऊपर उठ सकता है.

निफ्टी बैंक 23.45 अंक या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 53,532.95 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 120.05 अंक या 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 58,824.65 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 51.50 अंक या 0.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,543.60 पर था.

एक्सिस सिक्योरिटीज के अक्षय चिंचलकर ने कहा, "शुक्रवार को निफ्टी की गिरावट ने गुरुवार की लॉन्ग-रेंज में स्मॉल साइज बार को ट्रेस किया, जिससे 'इनसाइड डे' का निर्माण हुआ. यह वोलैटिलिटी कम्प्रेशन को दर्शाता है, लेकिन क्योंकि वोलैटिलिटी साइक्लिक है इसलिए एक ट्रेंडिंग मूव की उम्मीद करनी चाहिए..."

सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, एलएंडटी, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा टॉप गेनर्स थे. वहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इंफोसिस, एमएंडएम, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे.

एशियाई बाजारों में जकार्ता और जापान के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि चीन, हांगकांग, सोल और बैंकॉक के बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

अमेरिकी शेयर बाजारों में पिछले कारोबारी सत्र में एसएंडपी 500 और नैस्डैक क्रमशः 0.25 प्रतिशत और 0.81 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए. वहीं, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.28 प्रतिशत नीचे बंद हुआ.

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 6 दिसंबर को 1,830.31 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 1,659.06 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)