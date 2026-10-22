Layoffs 2026: eBay में 1,000 लोगों की जाएगी नौकरी, जानें किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर और क्या है वजह

eBay layoffs 2026: ई-कॉमर्स कंपनी eBay एक बार फिर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है. कंपनी अपने करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है, जो उसके कुल वर्कफोर्स का लगभग 9% है. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के CEO जेमी इयानोन (Jamie Iannone) ने कर्मचारियों को भेजे एक मेमो में इसकी जानकारी दी है. इसके जरिए कंपनी अपने कामकाज को आसान बनाने और तेजी से बढ़ रहे बिजनेस पर ज्यादा फोकस करना चाहती है.

किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि किन टीमों, विभागों या देशों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी जाएगी.

CEO जेमी इयानोन के मुताबिक, छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को आने वाले कुछ दिनों में इसकी जानकारी दी जाएगी. पिछले साल के अंत तक eBay में करीब 12,300 कर्मचारी काम कर रहे थे. ऐसे में यह कटौती कंपनी के हर 11 में से करीब एक कर्मचारी की नौकरी पर असर डाल सकती है.

eBay क्यों कर रही है छंटनी?

कंपनी के CEO ने अपने मेमो में कहा कि eBay की मौजूदा रणनीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि, आने वाले समय में कारोबार के नए मौकों का फायदा उठाने के लिए कंपनी को यह तय करना होगा कि किन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश करना है. इसी वजह से eBay अपने कामकाज को आसान बनाने और तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस सेगमेंट में रिसोर्स लगाने की तैयारी कर रही है.

eBay ने लग्जरी प्रोडक्ट्स, कलेक्टिबल्स और रिफर्बिश्ड सामान पर अपना फोकस बढ़ाया है. इन कैटेगरी में ऐसे कस्टमर आते हैं, जो खास और कीमती प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं.

इस साल दूसरी बार हो रही छंटनी

साल 2026 में eBay पहले भी कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है. फरवरी में कंपनी ने अपने करीब 6% वर्कफोर्स यानी लगभग 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था. उस समय भी कंपनी ने कामकाज को बेहतर बनाने और ऑपरेशन को आसान करने की बात कही थी.

Depop डील से कारोबार को फायदा

इस साल eBay को फैशन रीसेल प्लेटफॉर्म Depop के साथ 1.4 अरब डॉलर की डील से भी फायदा मिला है. इस अधिग्रहण से कंपनी की युवा ग्राहकों तक पहुंच बढ़ी है और री-कॉमर्स मार्केट में उसकी स्थिति मजबूत हुई है. अगस्त में नतीजे जारी करते समय कंपनी ने तीसरी तिमाही के रेवेन्यू का अनुमान भी वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से बेहतर दिया था. अब कंपनी अगले हफ्ते अपने ताजा तिमाही नतीजे जारी करने वाली है.

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