अदाणी ग्रीन ने तराली प्रोजेक्ट पर साफ की स्थिति, आरोपों को किया खारिज, समझाया- लागत का गणित

नई दिल्ली. अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने महाराष्ट्र के तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) को लेकर फैल रहे भ्रामक तथ्यों पर स्थिति साफ की है. कंपनी ने इस बात को पूरी तरह भ्रामक बताया है, जिनमें कहा गया था कि उसने वैधानिक जिम्मेदारियों को कम करने के लिए प्रोजेक्ट की लागत घटाकर दिखाई है. कंपनी का कहना है कि तराली प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,675 करोड़ रुपये है और 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा केवल साइट की जांच और सर्वे से जुड़ी है.

कंपनी की ओर से जारी मीडिया बयान के मुताबिक, फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ पोर्टल पर जो ऑनलाइन प्रस्ताव दिया गया था, वह केवल प्रोजेक्ट की साइट की जांच और सर्वे के मकसद से था. स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (SBWL) ने प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,675 करोड़ रुपये मानी थी. AGEL ने बताया कि किसी प्रोजेक्ट की शुरुआती साइट जांच और सर्वे पर उसकी कुल लागत का करीब एक फीसदी खर्च आता है. इसी आधार पर 5,675 करोड़ रुपये की कुल प्रोजेक्ट लागत का एक फीसदी यानी 56.75 करोड़ रुपये ऑनलाइन प्रस्ताव में दर्शाया गया था. कंपनी के मुताबिक, इस रकम को पूरे प्रोजेक्ट की लागत बताना सही नहीं है.

संरक्षण खर्च घटाने के आरोपों को किया खारिज

कंपनी ने यह भी साफ किया कि प्रोजेक्ट की लागत कम दिखाने का मकसद वन्यजीव संरक्षण से जुड़े खर्चों को कम करना नहीं था. अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुताबिक, तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पूरी तरह निजी और गैर-वन भूमि पर स्थित है. यह कोयना वन्यजीव अभयारण्य से करीब 3.2 किलोमीटर दूर है.

टाइगर रिजर्व और पर्यावरण क्षेत्र पर असर नहीं पड़ने का दावा

अदाणी ग्रीन ने दावा किया है कि तराली प्रोजेक्ट सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के नोटिफाई बफर जोन के बाहर है. कंपनी के अनुसार, इससे बाघों के कॉरिडोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही यह किसी नोटिफाइड पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में आता है. कंपनी ने यह भी कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए किसी संरक्षित क्षेत्र, रिजर्व फॉरेस्ट या नोटिफाइड पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है.

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