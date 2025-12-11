विज्ञापन

Dilip Kumar को देखते ही शूटिंग छोड़ कर चले गए थे Vinod Khanna, पत्नी Saira Banu ने बताया दिलचस्प किस्सा

दिलीप कुमार आज 103 साल के हो जाते.इस महान एक्टर का 7 जुलाई, 2021 को निधन हो गया. उनकी पत्नी और जानी-मानी एक्टर सायरा बानू ने एक बार दिलीप कुमार और विनोद खन्ना के बारे में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था.

दिलीप कुमार आज 103 साल के हो जाते.इस महान एक्टर का 7 जुलाई, 2021 को निधन हो गया. उनकी पत्नी और जानी-मानी एक्टर सायरा बानू ने एक बार दिलीप कुमार और विनोद खन्ना के बारे में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सायरा बानू ने लिखा, "विनोद साहब से बहुत प्यार करते थे. वह बहुत सोचने वाले इंसान थे. एक बार वह और मैं गुरु दत्त की फिल्म "AAROP" के लिए "नटराज स्टूडियो" में शूटिंग कर रहे थे, जिसे आत्मारामजी ने डायरेक्ट किया था."

उन्होंने आगे कहा, "उसी दिन साहब एयरपोर्ट जा रहे थे और मैंने उनसे दिल्ली की फ्लाइट से पहले स्टूडियो में रुकने की रिक्वेस्ट की थी. जैसे ही साहब पहुंचे, विनोद, जॉनी वॉकर भाई और मैं एक सीन की रिहर्सल कर रहे थे. जब साहब अंदर आए तो विनोद कहीं गायब हो गए." इसके तुरंत बाद आत्मारामजी ने असिस्टेंट्स को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा ताकि हम शॉट आगे बढ़ा सकें. विनोद को सेट पर आने में काफी देर हो गई और साहब पहले ही जा चुके थे. जैसे ही विनोद दिखे मैंने उनसे पूछा, "आप इतनी देर से कहां थे?" विनोद हंसे और बोले, "ओह! क्या आपको लगता है कि मैं एक्टिंग और परफॉर्म कर सकता हूं, जब दिलीपजी, "द मास्टर ऑफ़ एक्टिंग" देख रहे हों? मैं तो घबराहट से कांप रहा होता!" तो मैं भाग गया!"

 दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाते थे, उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में इंडस्ट्री पर राज किया. पचास साल से ज़्यादा लंबे करियर में उन्होंने 57 फ़िल्मों में काम किया. उन्होंने 1944 में ज्वार भाटा से एक्टिंग में डेब्यू किया. 1940 के दशक के आखिर से 1960 के दशक तक वह अपने समय की कई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में दिखे, जिनमें शहीद, अंदाज़, बाबुल, दीदार, आन, उड़न खटोला, इंसानियत, आज़ाद, नया दौर, मधुमती, पैगाम, कोहिनूर, मुगल-ए-आज़म, गंगा जमना और राम और श्याम शामिल हैं.
  

