लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में क्या करेंगी? जब दिलीप कुमार ने किया था 22 साल छोटी सायरा बानो के फिल्मों में आने का विरोध  

दिलीप कुमार ने बताया था कि उन्होंने सायरा बानो की मधुबाला से मुलाकात कराई थी. लेकिन एक समय था जब सुपरस्टार ने उनके फिल्मों में आने का विरोध किया था. 

बॉलीवुड में हमेशा ही कुछ ऐसे सितारे रहे हैं, जिन्होंने न केवल अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि जिंदगी की कहानियों और रिश्तों के जरिए भी सबको प्रभावित किया. ऐसे ही एक महान अभिनेता थे दिलीप कुमार, जिन्हें 'ट्रेजर ऑफ बॉलीवुड' कहा जाता है. उनके किरदार, उनका अंदाज और उनका व्यक्तित्व हमेशा ही यादगार रहा, लेकिन उनके निजी जीवन की कई बातें आज भी लोगों के लिए नई हैं. दिलीप कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कैसे अपनी पत्नी सायरा बानो को को-स्टार मधुबाला से पहली बार मिलवाया और कैसे सायरा ने फिल्मों में कदम रखा.

सायरा बानो को पहली बात देख ऐसा था दिलीप कुमार का रिएक्शन

दिलीप कुमार ने कहा, ''जब मैंने पहली बार सायरा बानो को देखा, तब मेरा पहला इंप्रेशन यह था कि वह बहुत छोटी है. मैं उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भी जानता था.'' सायरा बानो ने अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में की थी. उन्होंने फिल्म 'मुगल-ए-आजम' में छोटी सी भूमिका निभाई थी और उस समय दिलीप कुमार ने उन्हें मधुबाला से मिलवाया. 

मधुबाला से कराई थी सायरा बानो की मुलाकात

उन पलों को याद करते हुए इंटरव्यू में दिलीप कहते हुए नजर आ रहे हैं, ''जब वह 'मुगल-ए-आजम' की शुरुआत में थोड़ी देर के लिए दिखाई दीं, तो वह बस एक छोटी लड़की थीं. मैंने उन्हें मधुबाला से मिलवाया. यहीं से हमारे बीच शुरुआत हुई.'' हालांकि, जब सायरा बानो ने अभिनय में कदम रखने का मन बनाया, तो दिलीप कुमार पहले इसके खिलाफ थे.

दिलीप कुमार ने कहा था- लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में क्या करेंगी?

उन्होंने बताया, ''जब सायरा ने फिल्म इंडस्ट्री में आने की इच्छा जताई, तो शुरू में मैं इसके खिलाफ था. मैं सोचता था, लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में क्या करेंगी? वह काफी पढ़ी-लिखी थी और इंग्लैंड में पढ़ी थी. मुझे लगा कि फिल्मों में आने के बजाय अब उनकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जानी चाहिए. हालांकि, उन्होंने एक्टिंग करने का पक्का इरादा कर लिया था और बाकी की कहानी मुझसे बेहतर उन्हीं ने बताई है.''

दिलीप कुमार और सायरा बानो में 22 साल का है अंतर

फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार और मधुबाला का अक्सर जिक्र होता रहा है. कहा जाता है कि दोनों ने कुछ साल तक एक-दूसरे को डेट किया था, लेकिन फिर अलग हो गए थे. इसके पीछे दिलीप कुमार के व्यक्तिगत कारण और मधुबाला के पिता की भूमिका रही. इसके बाद दिलीप कुमार ने सायरा बानो संग अपने रिश्ते को गंभीरता से लिया और 1966 में शादी कर ली. उस वक्त सायरा बानो की उम्र 22 साल और दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी. दोनों के बीच 22 साल का अंतर था. दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को हुआ। उन्होंने 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली.

