'मुगल-ए-आजम' के डायरेक्टर ने दिलीप कुमार से दोस्ती की आड़ में बहन से चलाया इश्क, किया तीसरा निकाह

दिलीप कुमार अपनी पीढ़ी के सबसे सम्मानित एक्टर्स में से एक थे. भले ही आज की पीढ़ी उनके काम के बारे में ज्यादा जानती न हो लेकिन ज्यादातर यंग लोग उन्हें आज भी सुपरहिट फिल्म मुगल-ए-आजम में सलीम के नाम से जानते हैं.जहां उन्होंने और उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस मधुबाला ने ऐसा रोल निभाया था जिनकी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था. ये सब जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों का ब्रेकअप हो गया था और फिल्म के कुछ सबसे रोमांटिक सीन शूट करते समय दोनों एक-दूसरे से बात भी नहीं करते थे. ये उन दोनों के लिए बहुत दर्दनाक रहा होगा क्योंकि एक समय पर वे दोनों शादी के बारे में बात करने लगे थे. मगर जिस बात ने दिलीप कुमार का दिल और तोड़ दिया वो था मुगल-ए-आजम के डायरेक्टर के. आसिफ का धोखा है.

बहन और के आसिफ से तोड़ दिया था रिश्ता

दिलीप कुमार ने एक समय आसिफ को अपना भरोसेमंद माना था. करीब एक दशक तक उनके विजन पर भरोसा किया. जब आसिफ ने बहुत सावधानी से मुगल-ए-आजम पूरी की. इसलिए जब दिलीप को पता चला कि शादीशुदा के. आसिफ का उनकी छोटी बहन अख्तर के साथ रिश्ता है. जिसकी उम्र आसिफ से आधी थी तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा. इतना ज्यादा कि दिलीप ने अपनी बहन और आसिफ से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया और तय किया कि वह उनसे फिर कभी नहीं मिलेंगे.

आसिफ की दो बार हुई थी शादी

मुगल-ए-आजम की शूटिंग के दौरान के. आसिफ और दिलीप कुमार की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी. यह दोस्ती तब और गहरी हुई जब दिलीप कुमार का मधुबाला से बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था और आसिफ सेट पर सबके मूड को संभालने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान आसिफ का दिलीप के घर आना-जाना बढ़ गया और स्टार को बिना बताए उनके डायरेक्टर और बहन अख्तर को एक-दूसरे से प्यार हो गया. वैसे तो इस रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन यहां के. आसिफ पहले से दो बार शादीशुदा थे. उन्होंने सितारा देवी से शादी की थी और तलाक हो गया था. फिर अपनी मुगल-ए-आज़म की एक्ट्रेस निगार सुल्ताना से शादी की थी. वो अख्तर से उम्र में दोगुने भी थे.

बात करना बंद कर दिया था

दिलीप कुमार ने अपनी किताब में इसका एक किस्सा शेयर किया था.उन्होंने लिखा था- मुझे पता नहीं था कि अख्तर और आसिफ के बीच प्यार पनप रहा है और उन्होंने मेरी मर्जी के बिना शादी करने का फैसला कर लिया था. जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं अपनी सबसे काबिल बहन की शादी एक ऐसे आदमी से मंजूर नहीं करूंगा जिसकी दो शादियां हो चुकी थीं. जो उससे बहुत बड़ा था और जिसके विचार और सोच बिल्कुल अलग थे और जिसका लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अलग था. उन्होंने आगे कहा- अख्तर ने मुझे निराश और मायूस किया और मैं कुछ सालों के लिए उससे और आसिफ से दूर हो गया.