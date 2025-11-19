जब मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म ने कमाई में छोड़ दिया था शोले को भी पीछे, 2 करोड़ के बजट में कमाए 100 करोड़

बॉलीवुड में आजकल 500-1000 करोड़ कमाने वाली फिल्में देखकर लगता है कि ये बहुत आसान हो गया है, लेकिन पुराने ज़माने में तो 100 करोड़ का आंकड़ा छूना भी सपना लगता था. लोग अक्सर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या अक्षय कुमार की फिल्मों को पहली “100 करोड़ क्लब” वाली फिल्म बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. पहली 100 करोड़ वाली भारतीय फिल्म एक ऐसे एक्टर ने दी थी, जो अब बहुत कम पर्दे पर नजर आता है. इस एक्टर का नाम मिथुन चक्रवर्ती है.

कौन सी है मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म

जी हां, साल 1982 में आई मिथुन दा की सुपरहिट फिल्म “डिस्को डांसर” ने ये कारनामा कर दिखाया था. भारत में इसने करीब 6 करोड़ रुपए कमाए थे, जो उस समय अपने आप में बड़ी कामयाबी थी. लेकिन असली कमाल हुआ जब 1984 में फिल्म सोवियत संघ (आज का रूस और आसपास के देश) में रिलीज़ हुई. वहां लोगों ने इसे इस कदर पसंद किया कि पागलों की तरह थिएटर पहुंचे. नतीजा? फिल्म ने वहां अकेले भयंकर कमाई की.

कैसे तोड़ा शोले का रिकॉर्ड

पूरी दुनिया मिलाकर “डिस्को डांसर” ने कुल 100 करोड़ 68 लाख रुपये का कारोबार किया. उस दौर में ये आंकड़ा चौंकाने वाला था. इतना ही नहीं, इस फिल्म ने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की “शोले” के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे. सोवियत संघ के अलावा फिल्म पूर्वी यूरोप, चीन, तुर्की, पूर्वी अफ्रीका और मध्य एशिया में भी खूब चली.

मिथुन चक्रवर्ती की बायोग्राफी “द दादा ऑफ बॉलीवुड” लिखने वाले लेखक राम कमल मुखर्जी ने भी किताब में साफ-साफ लिखा है कि दुनिया की पहली 100 करोड़ कमाने वाली भारतीय फिल्म “डिस्को डांसर” ही थी. उसके कई साल बाद “हम आपके हैं कौन” ने 135 करोड़ कमाए, फिर धीरे-धीरे 100 करोड़ क्लब आम हो गया.