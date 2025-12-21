विज्ञापन

रहमान डकैत के गाने पर नाचा शोले के रहीम चाचा का लड़का, यूं मनाई शादी की 40वीं सालगिरह

धुरंधर का वायरल गाना इस वक्त इंटरनेट पर सेंसेशन बना हुआ है. इस बीच एक और वीडियो आया जिसने माहौल को फुल फैमिली टच दे दिया.

धुरंधर के गाने पर नाचे सचिन पलगांवकर
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर इस वक्त केवल एक ही गाना छाया हुआ है. इस गाने के ना तो बोल समझ आते हैं ना ही असल भाव लेकिन म्यूजिक ने ऐसा समा बांधा हुआ है कि सोशल मीडिया पर हर तीसरी रील में यही गाना सुनाई दे रहा है. अब अगर इतना ट्रेंडिंग गाना हो सेलेब्स भी इस मौके का फायदा उठाने से पीछे रहना पसंद नहीं करते. बस कुछ ऐसा ही सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया पिलगांवकर ने भी किया. 21 दिसंबर को उन्होंने अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मनाई और इस मौके को बहुत खास बनाने के लिए वो भी इसी गाने पर झूमते नजर आए. आप देखेंगे कि दोनों ही साथ में इस गाने पर मस्ती से झूमते नजर आते हैं. कहीं पर उनकी बेटी श्रिया पिलगांवकर भी नजर आती हैं.

सचिन पिलगांवकर की बात करें तो फिल्मों से लेकर टीवी तक का जाना पहचाना चेहरा हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में नदिया के पार, गीत गाता चल, बालिका बधु, अंखियों के झरोखों से जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया. इसके अलावा शोले में भले ही उनका किरदार छोटा रहा लेकिन वो अहमद सभी को याद रहा. रहीम चाचा के बेटे के किरदार में जब सचिन दिखे उस वक्त करीब 17-18 साल के रहे होंगे. उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई लगातार फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे. वहीं उनकी पत्नी सुप्रिया छोटे पर्दे का जाना पहचाना चेहरा हैं. उनकी बेटी श्रिया भी ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ी हैं वह ओटीटी और बड़े पर्दे दोनों ही प्लैटफॉर्म पर अपनी जगह बना चुकी हैं. 

