De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 6: 150 करोड़ बजट वाली अजय देवगन की फिल्म की रफ्तार हुई धीमी, बजट से है इतनी दूर

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी, आर माधवन, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' इन दिनों सिनेमाघरों में चल रही है.

नई दिल्ली:

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 6: अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी, आर माधवन, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' इन दिनों सिनेमाघरों में चल रही है. यह फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. 'दे दे प्यार दे 2' के पहले पार्ट 'दे दे प्यार दे' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था और इस फिल्म ने शानदार कमाई भी की थी. लेकिन 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर वह कमाल नहीं कर सकी जिसकी अजय देवगन सहित फिल्म के मेकर्स को उम्मीद थी. पिछले पांच दिनों फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक-ठाक रहा है. अब 'दे दे प्यार दे 2' के छठे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया है. 

दे दे प्यार दे 2 ने अब तक कितनी कमाई की

'दे दे प्यार दे 2' ने पहले दिन भारत में 9.45 करोड़ रुपये कमाए थे.  दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 13.77 करोड़ हो गया और तीसरे दिन तो 15.21 करोड़ रुपये की शानदार कमाई हुई. हालांकि चौथे दिन 4.77 करोड़ कमाए और पांचवें दिन 5.94 करोड़ कमाए. छठे दिन रात 8 बजे तक 'दे दे प्यार दे 2' ने 2.26 करोड़ रुपये कमाए है. इस तरह कुल मिलाकर फिल्म ने अभी तक भारत में 51.40 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है.

दे दे प्यार दे 2 का बजट कितना है

खास बात यह है कि फिल्म ने सिर्फ 6 दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और 50 करोड़ क्लब में शामिल हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'दे दे प्यार दे 2' का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपये है. यानी छह दिनों में ही फिल्म ने अपने बजट का पूरा एक-तिहाई पैसा वसूल कर लिया है. अब देखने वाली बात यह है कि अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह आने वाले वीकेंड पर कितनी कमाई करेगी. हालांकि यह फिल्म के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस शुक्रवार फिल्म मस्ती 4 बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. 
 

