OTT पर ट्रेंड कर रही 50 साल पुरानी धर्मेंद्र की ये फिल्म, अब तक नहीं देखी तो क्या खाक सिनेमा लवर हैं आप

यह फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और उस समय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की. यह एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स है.

OTT पर ट्रेंड कर रही है 1975 में आई ये फिल्म
नई दिल्ली:

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स बन चुके हैं. यहां नई रिलीज के साथ-साथ पुरानी हिट फिल्में भी अवेलेबल हैं, जिन्हें दर्शक बार-बार देखना पसंद करते हैं. यही वजह है कि पुरानी फिल्में भी अचानक इन प्लैटफॉर्म्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में चॉप-10 में शामिल हो जाती हैं. आजकल स्ट्रीमिंग साइट्स पर क्लासिक मूवीज का क्रेज बढ़ रहा है. इनमें से कई फिल्में दर्शकों की पसंदीदा लिस्ट में ऊपर की जगह बना रही हैं. ऐसी ही एक फिल्म हाल ही में चर्चा में है, जो टॉप 10 ट्रेंडिंग में शामिल हो गई है. इस फिल्म का एक एक गाना और एक एक सीन आज तक दर्शकों की जुबान पर हैं.

1975 में आई थी ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर

यह फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और उस समय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की. यह एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स है, जिसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी. विदेशों में भी इसकी पॉपुलैरिटी कमाल की रही.

कौनसी है यह एवरग्रीन फिल्म?

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म ‘शोले' की. इसके डायलॉग, किरदार, म्यूजिक और प्लॉट आज भी हर पीढ़ी को पसंद आते हैं. फिलहाल यह जियो हॉटस्टार पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है. हाल में फिल्म थिएटर्स में भी री-रिलीज हुई है. 50 साल पूरे होने पर मेकर्स ने ओरिजिनल क्लाइमैक्स और रिस्टोर्ड वर्जन के साथ इसे दोबारा पर्दे पर उतारा है. इस फिल्म में लीड रोल में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे सितारे हैं. अगर आप घर पर यह मास्टरपीस देखना चाहें तो ओटीटी पर आराम से देख सकते हैं. यह फिल्म हमेशा की तरह दर्शकों को बांधे रखती है.


 

