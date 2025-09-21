विज्ञापन

सुनीता आहूजा ने किया गोविंदा को नजरअंदाज तो बोले- नहीं रुकेगी, अब वो स्टार हो गई...

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि सुनीता को पैपराजी आवाज दे रहे हैं और वो दूर खड़ी हैं. तब गोविंदा कहते हैं, नहीं रुकेगी, वह अब स्टार हो गई है.

नई दिल्ली:

पिछले महीने गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहों ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दौरान साथ नज़र आने और पैपराज़ी के लिए पोज़ दिया. कपल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गोविंदा और सुनीता नजर आ रहे हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि सुनीता को पैपराजी आवाज दे रहे हैं और वो दूर खड़ी हैं. तब गोविंदा कहते हैं, नहीं रुकेगी, वह अब स्टार हो गई है. फिर बाद में सुनीता आती हैं और गोविंदा के साथ फोटो के लिए पोज देती हैं. हाल ही में कपल अपने तलाक को लेकर चर्चा में था. लेकिन इस मौके पर साथ आकर दोनों ने  फैंस को चौका दिया. 

कपल ने मीडिया से बात की और अलगाव को लेकर सभी अफवाहों को खारिज कर दिया. हाल ही में रियलिटी टीवी शो पति पत्नी और पंगा के निर्माताओं ने शो का एक नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें सुनीता 62 साल की उम्र में हुई एक गलती के बारे में बात करती नज़र आई थीं.  शो में सुनीता बतौर मेहमान शामिल हुईं और प्रोमो में अभिषेक कुमार उनसे उनके और गोविंदा के बीच तलाक की अफवाहों के बारे में पूछते हैं. अभिषेक कुमार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "40 साल साथ बिताना आसान नहीं होता. गलतियां हर कोई करता है. हर काम उम्र के हिसाब से करना चाहिए, जवानी में तो करते ही हैं, लेकिन 62 साल की उम्र में और इतने बड़े बच्चों के साथ कोई गलती कैसे कर सकता है?" 

गणेश चतुर्थी पर, सुनीता आहूजा ने मीडिया से बातचीत की और पुष्टि की कि उनके और गोविंदा के बीच सब ठीक है. उन्होंने कहा, "अगर कुछ होता तो हम इतने करीब होते? हमारी दूरियां होती! कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, चाहे ऊपर से कोई आ जाए भगवान आ जाए, कोई शैतान आ जाए. कोई नहीं अलग कर सकता है." 

