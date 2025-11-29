धर्मेंद्र की तरह दिखने की वजह से स्टार वाइफ ने की थी इस हीरो से शादी, बेटे में चाहती थी ही-मैन और बिग बी जैसे गुण

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के चार्मिंग एक्टर थे. उनकी दमदार पर्सनैलिटी और हैंडसम लुक्स पर बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस फिदा थीं, लेकिन इन सबके बीच बाजी मार गई थीं 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी. कई दिग्गज अदाकारा इस बात को सरेआम बोल चुकी हैं कि उनका धर्मेंद्र पर क्रश था. इसमें खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन भी शामिल हैं. जया ने तो शादी के बाद भी बिग बी से कह दिया था कि उनके पसंदीदा एक्टर धर्मेंद्र ही हैं. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मेंद्र कितनी बड़ी शख्सियत थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्टार वाइफ ने इस एक्टर से सिर्फ इसलिए शादी रचाई थी, क्योंकि उसे उस एक्टर में धर्मेंद्र नजर आते थे. वो स्टार वाइफ इस बात को सरेआम बोल चुकी हैं.



बेटे को बनाना चाहती हैं ही-मैन और बिग बी जैसा

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की. सुनीता अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और जो भी बोलती हैं खुलकर बोलती हैं. धर्मेंद्र के निधन पर गोविंदा की पूरी फैमिली टूट चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा दुख सुनीता को ही है, क्योंकि धर्मेंद्र उनके सबसे पसंदीदा एक्टर थे. यही वजह थी कि उन्होंने गोविंदा से शादी रचाई थी. गोविंदा अपनी कई फिल्मों में धर्मेंद्र की तरह कॉस्ट्यूम पहन चुके हैं और उनकी तरह डांस व एक्टिंग भी कर चुके हैं. सुनीता अपने कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उनकी पूरी फैमिली धर्मेंद्र की ही फैन है और वो सब मिलकर आज भी उनकी फिल्में देखते हैं. सुनीता ने यह भी बताया था कि जब उनके बेटे हर्षवर्धन का जन्म हुआ था तो वह उनमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे गुण चाहती थीं.



जब सुनीता ने किया था धर्मेंद्र संग डांस

बीते दिन सुनीता और उनकी फैमिली हेमा मालिनी के घर धर्मेंद्र की शोक सभा में शामिल होने गई थीं. यहां सुनीता अपने बेटे को भी लेकर गई थीं. हेमा मालिनी और देओल फैमिली के साथ-साथ इस वक्त गोविंदा की भी पूरी फैमिली धर्मेंद्र के निधन से गम में डूबी हुई है. सुनीता ने शोक सभा से आने के बाद धर्मेंद्र संग अपनी उस याद को भी साझा किया, जिसमें एक शो में उन्होंने दिग्गज अभिनेता के साथ डांस किया था. इस शो में गोविंदा भी नजर आए थे. सुनीता ने स्टेज पर धर्मेंद्र के साथ सॉन्ग 'छलकाए जाम' पर डांस किया था.

बता दें, बीती 24 नवंबर को लंबी बीमारी के चलते धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. आगामी 8 दिसंबर को एक्टर की बर्थ एनिवर्सरी है. इसके बाद उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' रिलीज होगी, जिसमें वह अहम रोल में नजर आने वाले हैं.