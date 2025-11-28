विज्ञापन

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में पहुंची उनकी ये फैन,एक्टर के बीमार होने पर कहा था- मेरी उम्र भी भगवान उनको दे दे

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में पहुंची उनकी ये फैन
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा की शानदार एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. उन्होंने लगभग छह दशक तक अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीता था. धर्मेंद्र 60 के दशक से हिंदी सिनेमा में एक्टिव थे. उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा थी. आज भी धर्मेंद्र को लाखों लोग पसंद करते हैं. ऐसे में उनकी प्रेयर मीट में एक ऐसी फैन पहुंची, जो धर्मेंद्र को बचपन से पसंद करती थी. गुरुवार 27 नवंबर को मुंबई के एक होटल में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी गई थी. 

कौन के धर्मेंद्र की फैन

इस प्रेयर मीट में बॉलीवुड के कई सितारों ने हिस्सा लिया और धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. इस प्रेयर मीट में धर्मेंद्र की फैन सुनीता आहूजा भी पहुंचीं. जी हां, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा धर्मेंद्र की बचपन से फैन हैं. यह बात उन्होंने उस वक्त कही जब बीते दिनों धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. सुनीता आहूजा ने कहा था, धरम जी की मैं बचपन से फैन रही हूं. माता रानी से मैं पुकारे जा रही हूं कि माता रानी उनको स्वस्थ रखें. मस्त रखें. हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन एक ही हैं. वो हैं धरम जी. भगवान उनको 100 साल की उम्र दे. मेरी उम्र भगवान उनको दे दें. मैं तो यही चाहती हूं. क्योंकि हमारे पूरी इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा सुंदर, उनसे ज्यादा सीधा कोई आदमी नहीं है. मैं हमेशा चाहती हूं धरम जी को मेरी उम्र लग जाए. ढेर सारा प्यार धरम जी. मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं.'

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में कौन-कौन पहुंचा

आपको बता दें कि धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में सुनीता आहूजा बेटे यशवर्धन के साथ पहुंची थीं. इसके बाद वह हेमा मालिनी से भी मिलने गई थीं. धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल, करण देओल, आर्यमन देओल, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार, रेखा, करण जौहर, सुभाष घई, सोनाक्षी सिन्हा ज़हीर इकबाल, चंकी पांडे, अनु मलिक, सोनू निगम, कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख, आर्यन खान, तब्बू, मनजीत मान, विद्या बालन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, शरमन जोशी, प्रीति सप्रू, टाइगर श्रॉफ, दिव्या दत्ता, विवेक ओबेरॉय, सुरेश ओबेरॉय, संजय खान, अनिल शर्मा, गुड्डू धनोआ, बब्बू मेहरा, अवतार गिल, योगेश लखानी, शबाना आजमी, अब्बास-मस्तान, भूषण कुमार और मुकेश खन्ना सहित अन्य सितारे रहे मौजूद.


 

