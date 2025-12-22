क्या माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी थी एक दूसरे की कट्टर दुश्नमन? धक-धक गर्ल ने बताया ये रिश्ता क्या कहलाता था

90 के दशक में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई खूबसूरत और हिट एक्ट्रेसेज रही हैं. इन्हीं में शामिल थीं माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी. ये दोनों उस दौर की टॉप एक्ट्रेस थीं. उस वक्त दोनों के बीच कॉम्पिटीशन और कैटफाइट की खबरें खूब उड़ीं. पहले इन खबरों में लोगों की दिलचस्पी भी होती थी और इस तरह की अफवाहें खूब मिर्च मसाला लगाकर पेश की जाती थीं लेकिन अब माधुरी ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए श्रीदेवी की तारीफ की है.

क्या बोलीं माधुरी दीक्षित?

हाल ही में एक इंटरव्यू में माधुरी ने कहा, “हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम एक-दूसरे की इज्जत न करें. श्रीदेवी जी उन लोगों में से थीं जिन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और मैं भी वैसी ही हूं. हम दोनों यह बात अच्छी तरह समझती थीं.”

यह भी पढ़ें: भारत में हुई फ्लॉप, पाकिस्तान में धड़ल्ले से देखी जा रही है ये फिल्म, पड़ोसी देश में बनी नंबर-1

कलंक फिल्म में माधुरी दीक्षित ने ली श्रीदेवी की जगह

श्रीदेवी के निधन के बाद माधुरी ने उनकी अधर में लटकी रह गई फिल्म ‘कलंक' में अहम किरदार निभाया. करण जौहर की इस फिल्म के लिए पहले श्रीदेवी साइन हुई थीं, लेकिन 2018 में उनके आकस्मिक निधन के बाद माधुरी ने यह किरदार किया. श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर ने तब माधुरी के लिए सोशल मीडिया पर शुक्रिया पोस्ट किया था, लिखा था कि यह फिल्म मां के बहुत करीब थी और परिवार उन्हें धन्यवाद देता है.

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

माधुरी इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज ‘मिसेज देशपांडे' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसमें वे एक कैदी के किरदार में हैं, जो हत्या के एक मामले में पुलिस की मदद करती है. सीरीज को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: मैदान में फ्लाइंग किस, जीत के बाद आधी रात को गर्लफ्रेंड के साथ ड्राइव पर निकले हार्दिक पांड्या, वीडियो वायरल