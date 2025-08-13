विज्ञापन

10 करोड़ बजट, 46 करोड़ कमाई, ये फिल्म एक घंटे 44 मिनट में दे जाएगी पंचायत के 32 एपिसोड से ज्यादा मजा

बॉलीवुड में कई फिल्में अपनी विषय को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं. अब तक सामाजिक मुद्दों पर कई फिल्में आ चुकी हैं जिन्होंने सिनेमाघरों में खूब सुर्खियां बटोरीं और दमदार कमाई की है.

10 करोड़ बजट, 46 करोड़ कमाई, ये फिल्म एक घंटे 44 मिनट में दे जाएगी पंचायत के 32 एपिसोड से ज्यादा मजा
ये फिल्म एक घंटे 44 मिनट में दे जाएगी पंचायत के 32 एपिसोड से ज्यादा मजा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई फिल्में अपनी विषय को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं. अब तक सामाजिक मुद्दों पर कई फिल्में आ चुकी हैं जिन्होंने सिनेमाघरों में खूब सुर्खियां बटोरीं और दमदार कमाई की है. आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ अपने सामाजिक मुद्दे को लेकर सुर्खियों रही है बल्कि इस फिल्म ने सिनेमाघरों में जमकर कमाई भी की थी. पौने दो घंटे की इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था. 

हम बात कर रहे हैं आमिर खान की फिल्म पीपली लाइव की. इस फिल्म में आमिर खान ने एक्टिंग नहीं की थी लेकिन उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था. 2010 में रिलीज हुई फिल्म पीपली लाइव भारतीय सिनेमा में एक अनूठा सामाजिक व्यंग्य है, जो किसानों की आत्महत्या और मीडिया-पॉलिटिक्स के खेल को बेबाकी से उजागर करती है. अनुशा रिजवी द्वारा निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना बटोरी. यह फिल्म भारत के ग्रामीण जीवन, गरीबी, और सिस्टम की खामियों को हास्य और तीखे कटाक्ष के साथ पेश करती है.

कहानी पीपली गांव के नत्था (ओंकार दास मानिकपुरी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कर्ज के बोझ तले दबा है. सरकारी मुआवजे की लालच में वह आत्महत्या की घोषणा करता है, जिसे मीडिया सनसनी बना देता है. टीवी चैनल्स, पत्रकार, और राजनेता नत्था के इस फैसले को अपने फायदे के लिए भुनाने में जुट जाते हैं. फिल्म में रघुबीर यादव, नसीरुद्दीन शाह, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों ने शानदार अभिनय किया है. यह फिल्म दिखाती है कि कैसे किसानों की समस्याएं सनसनीखेज खबरों और राजनीतिक खेलों में दब जाती हैं.

पीपली लाइव ने 83वें अकादमी अवॉर्ड्स में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में नामांकन के लिए भेजा गया, हालांकि यह पुरस्कार नहीं जीत सकी. इसकी कहानी और प्रस्तुति ने इसे कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिलाए. पीपली लाइव की बजट करीब 10 करोड़ रुपये था और इस फिल्म ने बॉ़क्स ऑफिस पर 46.85 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी. 

