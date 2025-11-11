जब हेमा मालिनी ने शादी के बाद अकेले जिंदगी गुजारने का लिया था फैसला, कहा था- मैं किसी को परेशान नहीं करना...

विज्ञापन

नई दिल्ली:

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया. खबरों के मुताबिक, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. फैंस उनकी जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. इस मौके पर आइए याद करते हैं उनकी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन जिंदगी को.धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने न सिर्फ पर्दे पर शानदार जोड़ी बनाई, बल्कि उनकी प्रेम कहानी भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है. 

साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जबकि वह पहले से प्रकाश कौर से शादीशुदा थे. प्रकाश कौर से उन्हें चार बच्चे हैं – सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता. इसलिए हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से अलग रहना चुना. हेमा मालिनी ने अपनी किताब 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में कहा, “मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी. धर्मेंद्र जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो किया, मैं उससे खुश हूं.” उन्होंने यह फैसला सबके सम्मान के साथ लिया. हेमा मालिनी को 'दूसरी औरत' कहकर ताने भी मिले, लेकिन उन्होंने कहा, “लोग उंगली उठाते थे, बातें करते थे. मुझे पता था कि पीठ पीछे चर्चा होती है. लेकिन वह मुझे खुश रखते थे, और मुझे बस खुशी चाहिए थी.”

हेमा मालिनी ने कभी शिकायत नहीं की कि अलग रहने से वह अकेली हो गईं. उन्होंने कहा, “मैं पुलिस नहीं हूं जो उनका हिसाब रखूं. मुझे लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि वह कितने दिन मेरे पास आते हैं. वह अपने पिता के फर्ज जानते हैं.” लहरें रेट्रो से बातचीत में हेमा मालिनी ने माना, “कोई ऐसा नहीं जीना चाहता. लेकिन जो हो जाता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है. मैं इसकी शिकायत नहीं करती. मैं अपने आप से खुश हूं. मेरे दो बच्चे हैं, मैंने उन्हें अच्छे से पाला है.” धर्मेंद्र और हेमा की दो बेटियां हैं – ईशा देओल और अहाना देओल. फिलहाल सभी फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें.

