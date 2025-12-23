Ikkis star cast fees: किसी ने लिए 70 लाख तो कोई ले रहा 5 लाख, आखिरी फिल्म के लिए धर्मेंद्र को मिली इतनी फीस

Ikkis star cast fees: बॉलीवुड में नई पीढ़ी के स्टार्स की एंट्री जारी है. अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अपनी आने वाली फिल्म 'इक्कीस' से बड़े पर्दे पर धमाकेदार डेब्यू करने जा रहे हैं. यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी वॉर ड्रामा है, जो परम वीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है. अगस्त्य इस बहादुर सैनिक का किरदार निभा रहे हैं. 'इक्कीस' का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और इसे मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है.

इक्कीस की स्टारकास्ट

'इक्कीस' की सबसे खास बात यह है कि इसमें दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अंतिम बार नजर आएंगे. बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल की भूमिका निभाई है. उनकी यह आखिरी फिल्म है, जो उनके निधन के बाद रिलीज हो रही है. 'इक्कीस' में उनके इमोशनल सीन्स दर्शकों को भावुक कर देंगे. इसके अलावा जयदीप अहलावत भी अहम किरदार में हैं, जो सेना के अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं.'इक्कीस' में एक और नया चेहरा है अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया का. सिमर इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं और अगस्त्य के ऑपोजिट लव इंटरेस्ट की भूमिका में दिखेंगी. दोनों की जोड़ी ट्रेलर में काफी फ्रेश लग रही है.

इक्कीस की स्टारकास्ट की फीस

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगस्त्य नंदा ने 'इक्कीस' में लीड रोल के लिए सबसे ज्यादा फीस 70 लाख रुपये लिए हैं. वहीं जयदीप अहलावत को भी उनके किरदार के लिए 50 लाख रुपये मिले हैं. धर्मेंद्र ने अपने स्पेशल रोल के लिए करीब 20 लाख रुपये चार्ज किए. जबकि सिमर भाटिया डेब्यूटेंट होने के कारण उनकी फीस कम रही. उन्होंने 'इक्कीस' के लिए 5 लाख रुपये चार्ज किए हैं. पहले 'इक्कीस' 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाकर 1 जनवरी 2026 कर दिया. नए साल के पहले दिन सिनेमाघरों में आने वाली यह फिल्म देशभक्ति, बलिदान और परिवार की भावनाओं को छूने वाली है. ट्रेलर देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं और उम्मीद है कि 'इक्कीस' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी.