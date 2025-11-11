विज्ञापन

जब सनी और बॉबी देओल के साथ धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के सामने किया था जमकर डांस, जट्ट यमला पहला दीवाना पर यूं नाचे थे धरम पाजी

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का डांस हमेशा से वायरल हुआ है. वो अपने मन से डांस करते हैं. उनका एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो सनी और बॉबी के साथ डांस कर रहे हैं.

जब सनी और बॉबी देओल के साथ धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के सामने किया था जमकर डांस, जट्ट यमला पहला दीवाना पर यूं नाचे थे धरम पाजी
हेमा मालिनी के सामने सनी-बॉबी संग झूमे धर्मेंद्र
नई दिल्ली:

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपनी एक्टिंग की वजह से हमेशा छाए रहते हैं. धर्मेद्र 89 साल के हो गए हैं और आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. जल्द ही उनकी फिल्म इक्कीस भी रिलीज होने वाली है. धर्मेंद्र की एक्टिंग जितनी शानदार है उनका डांस भी उतना ही पसंद किया जाता है. फैंस धर्मेंद्र के डांसिंग स्टाइल के कायल हैं. उन्हें डांस करते देख फैंस के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है. वो स्टेप फॉलो नहीं करते हैं बल्कि दिल खोलकर डांस करना पसंद करते हैं. उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के साथ स्टेज पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं वहीं ऑडियंस में उनकी पत्नी हेमा मालिनी बैठी हुई हैं.

धर्मेंद्र ने किया डांस

धर्मेंद्र ने स्टेज पर अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना के गाने जट्ट यमला पगला दीवाना पर डांस किया है. धर्मेंद्र को डांस करता देख हर कोई खुश हो रहा है. तीनों मिलकर एकदम मस्त होकर डांस कर रहे हैं. वहीं हेमा मालिनी ऑडियंस में बैठकर हंसती नजर आ रही हैं. वीडियो में धर्मेंद्र के डांस स्टेप और एक्सप्रेशन बहुत पसंद किए जा रहे हैं. सनी और बॉबी को भी सब लोग पसंद कर रहे हैं. धर्मेंद्र को डांस करता देख हेमा मालिनी के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही है. इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

अस्पताल में भर्ती हैं धर्मेंद्र, फैंस कर रहे दुआ
फिलहाल धर्मेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने उनका हेल्थ अपडेट दिया है. वो अब स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं. फैंस लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं. सभी यही चाहते हैं कि धरम पाजी फिर से अपने उसी जोश और मुस्कान के साथ पर्दे पर लौटें. धर्मेंद्र के इस डांस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-अल्लाह लंबी उम्र दे धर्मेंद्र सर को. दूसरे ने लिखा- जल्दी ठीक हो जाओ सर.

