इस फिल्म के लिए आग से खेल गए थे धर्मेंद्र, हुई थी बंपर हिट, 1 करोड़ की फिल्म ने कर डाली थी इतनी कमाई

धर्मेंद्र की करियर बदलने वाली फिल्म 'फूल और पत्थर' को याद कर रहे फैंस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को उनकी मजबूत अदाकारी और एक्शन से भरपूर किरदारों के लिए आज भी याद किया जाता है. उनके लंबे करियर में कई सुपरहिट फिल्में आईं, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया. वह फिल्म है 'फूल और पत्थर', जो 1966 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म धर्मेंद्र की पहली बड़ी हिट साबित हुई और उनके पूरे करियर को नई दिशा दी. निर्देशक ओपी रल्हन की 'फूल और पत्थर' में धर्मेंद्र ने शाका नाम के एक सख्त गैंगस्टर का रोल निभाया, जिसकी जिंदगी एक विधवा महिला के प्रति दया भाव से बदल जाती है. उनके ऑपोजिट ट्रेजडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी ने शांति देवी का किरदार निभाया. दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी पसंद आई कि 'फूल और पत्थर' सिनेमाघरों में पूरे 50 हफ्ते चली.

धर्मेंद्र के साथ हुआ हादसा

फिल्म के अंदर एक सीन में धर्मेंद्र को जलती हुई सीढ़ियों से बच्ची फरीदा को नीचे लाना था, उस दौरान उनकी लगभग मरने जैसी हालत हो गई थी. ओ.पी. रल्हन ने आग देखी और उन्हें लगा कि धर्मेंद्र के लिए यह सीन करना सुरक्षित नहीं है. उन्होंने धर्मेंद्र को रुकने का इशारा किया, लेकिन धर्मेंद्र गलत समझ गए और उन्हें लगा कि रल्हन चाहते हैं कि वह सीन शुरू करें. धर्मेंद्र ने सीन शूट किया और जल गए. फिल्म में वह सीन असली लग रहा था क्योंकि वह मौत के बहुत करीब का मामला था.

फिल्म ने की बंपर कमाई

रिलीज के समय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आई इस फिल्म ने पहले हफ्ते से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. 'फूल और पत्थर' का बजट करीब 1 करोड़ रुपये था और इस फिल्म ने सिनेमाघरों में करीब 17 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसकी सफलता इतनी बड़ी थी कि तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में इसके रीमेक बने, जहां बड़े स्टार्स जैसे एमजी रामचंद्रन और एनटी रामाराव ने लीड रोल किया. 'फूल और पत्थर' को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी मिले, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए. फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदन पुरी, जीवन और टुनटुन जैसे कलाकारों ने सहयोगी भूमिकाएं निभाईं, जिसने कहानी को और मजबूत बनाया. धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जोड़ी को इतना प्यार मिला कि बाद में वे कई और फिल्मों में साथ नजर आए.

