साउथ के ये 5 डायरेक्टर है हिट का गांरटी, 37 फिल्मों से कमा चुके हैं 12000 करोड़, हर फिल्म करती है बंपर कमाई

इंडियन सिनेमा में अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर का सिक्का चलता है. साल दर साल कोई ना कोई साउथ डायरेक्टर ऐसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म दे देता है कि फिर बॉलीवुड फीका लगने लगता है. ना सिर्फ पुराने बल्कि नए और नए यंग फिल्म डायरेक्टर भी सुपरहिट फिल्में बनाकर बॉलीवुड को बॉक्स ऑफिस पर पानी पिला रहे हैं. इस वक्त साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पांच फिल्म डायरेक्टर एस.एस राजामौली, प्रशांत नील, सुकुमार, लोकेश कनगराज और एटली का सिक्का चल रहा है. इनकी फिल्में वर्ल्डवाइड हिट होती हैं और मोटा पैसा कमाती हैं. ये सभी डायरेक्टर मिलकर अभी तक अपनी फिल्मों से 12000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुके हैं.

एस.एस राजामौली

बाहुबली फ्रेंचाइजी और RRR जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राजामौली ने 25 साल के करियर में 12 फिल्में बना चुके हैं, जिनसे उन्होंने कुल 4200 करोड़ रुपये की कमाई की है. उनकी सबसे कमाऊ फिल्म बाहुबली-2 है, जो इंडिया की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है, इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1860 करोड़ रुपये कमाए थे.

सुकुमार

'पुष्पा' जैसी मास एक्शन फिल्म देने वाले डायरेक्टर सुकुमार का भी अलग जलवा है. साल 2004 में उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म आर्या से शुरुआत की थी. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और ये सफर आज भी जारी है. 21 साल के करियर में सुकुमार ने 9 फिल्में डायरेक्ट कीं, जिसमें पुष्पा 2 ने सबसे ज्यादा 1800 करोड़ रुपये की कमाई की है. उनकी 9 फिल्मों की कुल कमाई का आंकड़ा 2550 करोड़ रुपये है.

प्रशांत नील

'केजीएफ' को कोई कैसे भूल सकता है. इस फिल्म से प्रशांत ने यश को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था. केजीएफ 2 ने यश के करियर में भी ज्यादा चार चांद लगा दिए थे. केजीएफ 2 इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. केजीएफ 2 ने 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया है. प्रशांत ने साल 2014 में फिल्म उग्रम से फिल्मों में किस्मत आजमाई थी और अभी तक उन्होंने पांच फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिसमें केजीएफ के दोनों भाग और सालार पार्ट 1 सबसे कमाऊ फिल्में हैं. उन्होंने अपनी 4 फिल्मों से 2150 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

लोकेश कनगराज

नौजवान डायरेक्टर में लोकेश कनगराज भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इन्होंने कैदी, मास्टर, विक्रम, लियो और कुली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में डायरेक्ट की हैं. इन्होंने अपनी कुल 7 फिल्मों से 1800 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.

एटली

आखिर में शाहरुख खान के डूबते करियर को बचाने वाले नौजवान डायरेक्ट एटली की गिनती अब स्टार डायरेक्टर में होती है. साल 2013 में करियर की शुरुआत की और राजा रानी, थेरी, मर्सल, बिगिल और जवान समेत सिर्फ पांच फिल्में ही डायरेक्ट की और सब की सब ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं. एटली की इन 5 फिल्मों ने कुल 1700 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें अकेले जवान ने 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था.