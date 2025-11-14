जब देव आनंद ने इस फिल्म से कर दी थी पूरे बॉलीवुड की बोलती बंद, की ताबड़तोड़ कमाई और जीते 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड

देव आनंद बॉलीवुड के चमकदार सितारे थे. उन्होंने अपने लंबे करियर में ढेर सारी सुपरहिट फिल्में दीं, जिनके लिए सिनेमा हॉल में दर्शकों की लंबी कतारें लग जाती थीं. उनके अभिनय के फैंस तो दीवाने थे ही, इंडस्ट्री के बड़े कलाकार भी उनके कायल थे. लेकिन एक फिल्म ऐसी थी, जिसे देखकर बॉलीवुड के सितारे चौंक गए. शुरू में लगा कि शायद ये फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया और सात फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीते.

हम बात कर रहे हैं साल 1965 में आई फिल्म 'गाइड' की. ये सुपरहिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. देव आनंद और वहीदा रहमान की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया. मगर क्या पता है कि फिल्म के प्रीमियर में कई बड़े सितारे आए थे और उन्हें ये फिल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगी? फिर भी इसने अवॉर्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया. चलिए, इस रोचक किस्से को जानते हैं.

प्रीमियर में डायरेक्टर का दिल टूटा

'गाइड' रिलीज होने से पहले इसका शानदार प्रीमियर रखा गया, जिसमें बॉलीवुड के कई नामी लोग शामिल हुए. फिल्म की अलग कहानी और थीम देखकर सभी हैरान रह गए. प्रीमियर खत्म होने के बाद कोई भी डायरेक्टर विजय आनंद को मुबारकबाद देने नहीं आया. इससे विजय आनंद बहुत दुखी हो गए. फिल्म की शुरुआत तो हाउसफुल रही, लेकिन कुछ जगहों पर कलेक्शन कम हो गया. फिर जैसे-जैसे दर्शकों को कहानी और इसका अंत पसंद आया, बॉक्स ऑफिस पर फिर से धूम मच गई और कमाई में जोरदार बढ़ोतरी हुई.

7 फिल्मफेयर अवॉर्ड और ऑस्कर में जगह

'गाइड' ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री भी बनी. साथ ही सात फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किए. ये फिल्म मशहूर लेखक आर.के. नारायण के उपन्यास 'द गाइड' पर बनी थी. आज भी इसे देव आनंद और वहीदा रहमान की सबसे शानदार फिल्मों में गिना जाता है. इन दोनों की जोड़ी वाली जितनी भी फिल्में आईं, सब हिट रहीं. इसलिए कई प्रोड्यूसर इस जोड़ी को अपनी फिल्म में लेने को बेकरार रहते थे. वहीदा रहमान ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें करियर में कभी ज्यादा मुश्किल नहीं आई.