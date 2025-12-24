Dhurandhar: अक्षय खन्ना रहमान डकैत के लुक से नहीं थे खुश, डिजाइनर का खुलासा, फिर ऐसे बनी बात

धुरंधर की रिलीज़ के बाद से अक्षय खन्ना चर्चा का केंद्र बन गए हैं और यह सही भी है. उन्होंने आदित्य धर निर्देशित गैंगस्टर सागा में क्राइम किंगपिन रहमान डकैत का किरदार निभाया है और उनकी मौजूदगी सोशल मीडिया पर छाई हुई है. चाहे वह "लुट ले गया" गाने पर एक पॉलिटिकल रैली में अक्षय खन्ना की एंट्री हो, या वायरल हो रहा "Fa9la"टैक. जब उनके किरदार को शेर-ए-बलूच का ताज पहनाया जाता है, तो इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. अब फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर स्मृति चौहान ने डिजिटल कमेंट्री से बातचीत में रहमान डकैत के लुक को डिज़ाइन करने में हुई लगातार बातचीत और अंतहीन आइडियाज़ के बारे में बताया है.

चौहान ने बताया कि शुरू में प्लान था कि अक्षय खन्ना सिर्फ़ पठानी पहनेंगे. हालांकि, एक्टर ने कुछ और ही सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि वह फिल्म में कुर्ता-जींस भी पहनेंगे. "हमने उन्हें कुर्ता-जींस भी दिया. यह अक्षय सर का बहुत ज़रूरी इनपुट था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी सड़कों से आए हैं. यह बात बहुत सही थी, क्योंकि हम फिल्म में उनका उदय देखते हैं, जब वह कहानी में बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होते हैं. हमारी एक जर्नी थी, जहां हम उन्हें लिनन और डेनिम में देखते हैं और फिर सिल्क-वूल पठानी में, जो फिल्म के सबसे ज़रूरी लुक्स में से एक है."

डिजाइनर ने इस रचनात्मक प्रक्रिया में आदित्य धर के योगदान के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, “आदित्य सर हमेशा से जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब रहमान डकैत प्रवेश करे तो लोग थम से जाएं. मुझे लगता है कि हमने वह हासिल कर लिया है.” उन्होंने याद किया कि अक्षय के साथ लुक को लेकर काफी बातचीत हुई, जिसमें रिच एम्ब्रॉयडरी वाली अठानी के साथ कई टेस्ट भी शामिल थे, लेकिन अभिनेता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने आगे बताया, “उन्होंने पहला लुक टेस्ट करवाया और कुछ हफ्तों बाद हमें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया. उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन नहीं है कि हमें यह रास्ता अपनाना चाहिए,' और हमने कहा, ठीक है. तभी उन्होंने कहा कि हम यह नहीं भूल सकते कि वह गली-मोहल्ले से आता है और उसके व्यक्तित्व में एक रूखापन होना चाहिए.”

वायरल हो रहे उस सीन में जहां वो "फा9ला" गाने पर थिरक रहे हैं, चौहान ने काले पठानी परिधान के बारे में बात की. उन्होंने बताया, "शुरुआत में विचार था कि सभी डांसर काले रंग के कपड़े पहनेंगे, लेकिन अगर आप असली बलूचियों को देखें, तो वे अक्सर सफेद रंग पहनते हैं. इसलिए आदित्य सर ने सुझाव दिया कि हम सफेद रंग चुनें क्योंकि यही उनका पारंपरिक पहनावा है." हालांकि, इससे रंग संयोजन को लेकर एक चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि सिनेमैटोग्राफर को चिंता थी कि धूप में इतने सारे लोगों के सफेद कपड़े पहनने से समस्या हो सकती है. चौहान ने समझाया, "तभी हमने तय किया कि अक्षय सर को पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहनाए जाएं और सभी डासंर को सफेद रंग के. रहमान डकैत को शेर-ए-बलूच ऐलान किया गया था, इसलिए हमें उन्हें अलग दिखाना था. हमने इस बात पर चर्चा की कि उन्हें कौन से रंग दिए जाएं, लेकिन मुझे यकीन था कि उन्हें काले रंग के कपड़े ही पहनने होंगे. सभी लोग तुरंत सहमत हो गए और बलूची संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, मैंने उनके लिए बलूची पठानी परिधान ही चुना."

