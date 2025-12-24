विज्ञापन

बॉर्डर-2 में सनी देओल को बराबरी की टक्कर देगा 29 साल का ये हीरो, महीनों तक की डाइटिंग और घटाया इतना किलो वजन

सनी देओल की बॉर्डर-2 साल 2026 की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की स्टार कास्ट पर भी सबकी नजर है और दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक्टर्स ने खासी मेहनत की है.

Read Time: 3 mins
Share
बॉर्डर-2 में सनी देओल को बराबरी की टक्कर देगा 29 साल का ये हीरो, महीनों तक की डाइटिंग और घटाया इतना किलो वजन
अहान शेट्टी ने बॉर्डर-2 के लिए किया धांसू ट्रांसफॉर्मेशन
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड फिल्मों में दर्शक सिर्फ कहानी पर ही नहीं, बल्कि कलाकारों की मेहनत पर भी नजरें बनाए रखते हैं. बात जब देशभक्ति फिल्मों की हो, तो उसमें शामिल किरदारों में फिटनेस, अनुशासन और बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक सैनिक को पर्दे पर विश्वसनीय दिखना आसान नहीं होता. इन दिनों फिल्म 'बॉर्डर 2' काफी ज्यादा चर्चाओं में है. 

इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता अहान शेट्टी ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपने किरदार के लिए की गई तैयारियों को लेकर बात की. अहान शेट्टी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं 'बॉर्डर 2' में एक नेवी ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूं. इस भूमिका के लिए मुझे ऐसी बॉडी चाहिए थी, जो ताकतवर होने के साथ-साथ फुर्तीली और जंग के लिए तैयार लगे. इस लुक को पाने के लिए मैंने लगभग 5 किलो वजन कम किया. लेकिन, यह वजन घटाना आसान नहीं था. इसके लिए एक सही डाइट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी."

यह भी पढ़ें: धुरंधर में तूफान लाने के बाद Border 2 में अक्षय खन्ना की एंट्री, सनी देओल के साथ 28 साल बाद वापसी

उन्होंने कहा, "मैंने अपनी डाइट में ऐसा खाना चुना, जिससे शरीर को भरपूर एनर्जी मिले और मांसपेशियों को भी मजबूती मिले. इसके लिए प्रोटीन और हेल्दी फैट पर ज्यादा ध्यान दिया. साथ ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम की ताकि शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे-धीरे कम हो सके. मेरा मकसद सिर्फ पतला दिखना नहीं था, बल्कि एक ऐसे सैनिक जैसा शरीर बनाना था, जो हर समय एक्टिव और तैयार नजर आए."

अहान ने कहा, "इस तैयारी में अनुशासन सबसे अहम था. मेरा खाना ट्रेनिंग और शूटिंग के समय के हिसाब से तय होता था. शूटिंग के दौरान मैंने कोई भी चीट डे मील नहीं लिया. एक सैनिक की जिंदगी में लापरवाही की कोई जगह नहीं होती और मैं यही सच्चाई पर्दे पर दिखाना चाहता हूं. मेरा मानना है कि जब कलाकार खुद उस अनुशासन को अपनाता है, तभी किरदार में सच्चाई नजर आती है."

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर' के उजैर बलोच शाहरुख की इस एक्ट्रेस को कर रहे डेट? जानें कौन हैं दानिश पंडोर की गर्लफ्रेंड?

फिल्म की शूटिंग के अनुभव को लेकर अहान शेट्टी ने बताया, "'बॉर्डर 2' की शूटिंग पुणे के नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) में हुई. यह जगह मेरे लिए एक तरह से सीखने का एक बड़ा मौका था. असली सैन्य संस्थान में रहकर ट्रेनिंग और शूटिंग करना शारीरिक रूप से काफी थकाने वाला था, लेकिन मानसिक रूप से यह अनुभव मुझे मजबूत बना रहा था. वहां का अनुशासन, दिनचर्या और माहौल मेरे अभिनय में गहराई लाने में मददगार साबित हुआ."

अहान शेट्टी ने कहा, "इस तरह की जगह पर काम करने से मेरे सोचने का तरीका बदल गया. मैंने सिर्फ डायलॉग या एक्शन नहीं सीखा, बल्कि यह भी समझा कि एक सैनिक किस मानसिकता के साथ काम करता है." 'बॉर्डर 2' अगले साल 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2, Border 2 Cast, Border 2 Budget, Border 2 Release Date, Border 2 Cast Fees, Border 2 Akshaye Khanna, Ahaan Shetty
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com