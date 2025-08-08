ना ही पाकिस्तानी एजेंट ना ही कोई दुश्मन, 'वॉर 2' में लड़ेंगे दो सौतले भाई ? फिल्म की कहानी का हुआ खुलासा

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म 'वॉर 2' को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. दोनों कलाकारों के फैंस उनकी इस फिल्म के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं 'वॉर 2' की कहानी को लेकर अपनी उत्साह जाहिर कर चुके हैं. वहीं इस बीच ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इस फिल्म की कहानी को लेकर नया ट्विस्ट सामने आया है. दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों सितारों के बीच मजेदार बातचीत और प्रचार के लिए लगाए गए होर्डिंग्स ने फिल्म की चर्चा को और बढ़ा दिया है.

हालांकि, यह खबर कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर फिल्म में सौतेले भाइयों की भूमिका निभाएंगे, अभी सिर्फ अफवाह है. फिल्म निर्माताओं या प्रोडक्शन हाउस की ओर से कहानी या किरदारों के रिश्तों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.'वॉर 2' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें ऋतिक रोशन एक बार फिर कबीर के किरदार में नजर आएंगे. जूनियर एनटीआर इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, और उनकी एंट्री को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. दोनों सितारों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस की चर्चा जोरों पर है. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं, जिन्होंने 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्म बनाई है. यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई 'वॉर' का सीक्वल है, जिसमें ऋतिक और टाइगर श्रॉफ ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था.

सोशल मीडिया पर दोनों सितारों की मजेदार बातचीत ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ा दी है. कुछ होर्डिंग्स में दोनों को एक साथ दिखाया गया है, जिससे दर्शकों में और जोश आ गया है. फिर भी, कहानी से जुड़ी कई बातें अभी गुप्त रखी गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, 'वॉर 2' में हाई-ऑक्टेन एक्शन और इमोशनल ड्रामा का मिश्रण होगा, लेकिन सौतेले भाइयों वाली कहानी की पुष्टि नहीं हुई है. फैंस को इस ब्लॉकबस्टर का इंतजार है, जो अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की यह फिल्म बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के फ्यूजन को और मजबूत करेगी.