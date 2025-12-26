'वॉर 2' की वजह से मेकर्स को उठाना पड़ा था भारी नुकसान, यश राज फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूटर को वापसी की इतनी मोटी रकम

बॉलीवुड की बड़ी फिल्म 'वार 2' हालांकि दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी, लेकिन तेलुगु राज्यों में इसके वितरण को लेकर चल रही अफवाहों पर अब प्रोड्यूसर-डिस्ट्रीब्यूटर नागा वाम्सी ने खुलकर बात की है. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म को यश राज फिल्म्स ने बनाया है और आयान मुखर्जी ने निर्देशित किया है. फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई थी और दुनिया भर में करीब 364 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

नागा वाम्सी ने क्या कहा

फिल्म रिलीज होने के बाद तेलुगु में इसकी कमाई को लेकर चर्चा हुई कि नागा वाम्सी को भारी नुकसान उठाना पड़ा. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने फिल्म के राइट्स 100 करोड़ में खरीदे और बड़ा घाटा सहा. लेकिन ग्रेट आंध्रा को दिए इंटरव्यू में वाम्सी ने साफ किया और कहा, "ट्विटर पर हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि मुझे कितना नुकसान हुआ. मैंने फिल्म 68 करोड़ में खरीदी थी. तेलुगु में इससे 35-40 करोड़ का शेयर मिला. यश राज फिल्म्स ने मुझे 18 करोड़ रुपये वापस किए, क्योंकि मैंने पहले ही यह शर्त रखी थी. वे एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हैं, फिर भी उन्होंने अपना वादा निभाया. इसलिए मुझे यहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ."

कितनी हुई वॉर 2 की कमाई

हालांकि फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं और यह उम्मीदों जितनी नहीं चली. वाम्सी ने हंसते हुए स्वीकार किया, "मैं इंसान हूं, गलती हो गई. हमने आदित्य चोपड़ा और यश राज फिल्म्स पर भरोसा किया, लेकिन फिल्म नहीं चली. गलती उनकी हुई, लेकिन नुकसान हमारा उठाना पड़ा. कम से कम यह हमारी बनाई फिल्म तो नहीं थी." 'वार 2' ने भारत में तेलुगु वर्जन से करीब 56 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जबकि कुल भारतीय कलेक्शन 236 करोड़ के आसपास रहा. फिल्म में ऋतिक और एनटीआर की जोड़ी को सराहा गया, लेकिन कहानी और स्क्रीनप्ले पर सवाल उठे.

