2026 की धुरंधर साबित होंगी ये 7 फिल्में! बॉक्स ऑफिस पर होगा करीब 3500 से 4000 करोड़ का फायदा

आने वाला साल एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए वाकई बेहद शानदार होने वाला है. अलग-अलग जॉनर की फिल्में, अलग-अलग सुपरस्टार्स, ग्रैंड स्केल और अनोखी कहानियों के साथ 2026 दर्शकों के लिए मनोरंजन का पूरा पैकेज लेकर आ रहा है. ये फिल्में रिलीज के साथ नए बेंचमार्क सेट करने की उम्मीद रखती हैं और दर्शकों को उम्मीद है कि ये फिल्में एंटरटेन भी खूब करेंगी. साल के आखिरी हफ्ते में खड़े होकर आइए नजर डालते हैं 2026 की कुछ सबसे बड़ी आने वाली फिल्मों पर...

मिर्जापुर: द फिल्म

देशभर में मिर्जापुर सीरीज को मिली जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बाद अब यह बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह उन गिनी-चुनी वेब सीरीज में से एक है, जिन्हें फीचर फिल्म के तौर पर बनाया गया है. मिर्जापुर: द फिल्म में एक बार फिर कालीन भैया और गुड्डू पंडित जैसे आइकॉनिक किरदार नजर आएंगे और शो की ग्रिटी गैंग-वॉर कहानी को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में आगे बढ़ाया जाएगा. फिल्म 2026 में बड़े लेवल पर रिलीज होने वाली है.

एनिमल पार्क

एनिमल की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद इस साल एनिमल पार्क की रिलीज होने जा रही है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. एनिमल के पोस्ट-क्रेडिट सीन में दिखाई गई कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इसके अगले चैप्टर को लेकर एक्साइटमेंट चरम पर है, जिसमें और भी ज्यादा गुस्सा, थ्रिल और इमोशन देखने को मिलेगा. यह बेशक साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है.

धुरंधर: पार्ट 2 – रिवेंज

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन अभिनीत धुरंधर ने थिएटर्स में शानदार सफलता के साथ धूम मचा दी है. इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब फिल्म के अगले पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है. दर्शक यह जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि कहानी आगे किस मोड़ पर जाती है. फिल्म को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहला पार्ट पहले ही रिलीज हो चुका है, जबकि धुरंधर: पार्ट 2 – रिवेंज 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.

किंग

शाहरुख खान 2026 में अपनी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक किंग के साथ वापसी करने जा रहे हैं. लंबे इंतजार के बाद जब फिल्म के टाइटल की अनाउंसमेंट हुई, तो SRK के इंटेंस और एक्शन से भरपूर अवतार ने सभी को चौंका दिया. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन के साथ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी भी नजर आएंगे.

रामायण

नितेश तिवारी के डायरेक्शन और नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज द्वारा, 8 बार ऑस्कर जीत चुकी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से निर्मित रामायण एक दो-भागों वाली ग्रैंड फिल्म होगी. यह फिल्म दुनियाभर में IMAX में रिलीज की जाएगी—पार्ट 1 दिवाली 2026 में और पार्ट 2 दिवाली 2027 में.

बैटल ऑफ गलवान

बैटल ऑफ गलवान 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित एक शक्तिशाली फिल्म है. अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी और इसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है. फिल्म के फर्स्ट-लुक के सामने आते ही इसे लेकर उत्साह अपने चरम पर है. यह 2026 की सबसे अहम रिलीज में से एक मानी जा रही है.

लव & वॉर

संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव & वॉर 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की पावरहाउस तिकड़ी को SLB के साथ बड़े पर्दे पर देखना वाकई रोमांचक होगा. यह फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होने के लिए तय है.