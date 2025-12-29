Dhurandhar Box Office Collection Day 25: विदेश छोड़िए भारत में नहीं रुक रही धुरंधर की कमाई, अब तक कमा डाले इतने करोड़

Dhurandhar Box Office Collection Day 25: रणवीर सिंह स्टारर स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार रफ्तार बनाए हुए है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और अब चौथे हफ्ते में भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं. सभी कलाकारों ने अपने किरदार में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है और काफी सुर्खियां भी बटोरी हैं.

धुरंधर ने 25वें दिन कितने कमाए

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने अपने 25वें दिन (चौथा सोमवार, 29 दिसंबर 2025) को सभी भाषाओं में करीब 7.11 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे पहले 24 दिनों में फिल्म ने लगभग 690.50 करोड़ रुपये भारत में नेट कलेक्शन किया था. अब कुल भारत नेट कलेक्शन 697.61 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. यह आंकड़ा फिल्म को 700 करोड़ क्लब में प्रवेश दिलाने के बहुत करीब ले आया है.

हफ्ते के हिसाब ने धुरंधर की कमाई

फिल्म की शुरुआत धमाकेदार हुई थी. पहले हफ्ते में 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ रुपये की कमाई हुई. चौथे हफ्ते का वीकेंड भी मजबूत रहा, जहां शुक्रवार को 15 करोड़, शनिवार को 20.5 करोड़ और रविवार को 22.5 करोड़ रुपये मिले. सोमवार को हालांकि वीकडेज होने से थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर भी कमाई अच्छी रही. हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी 25वें दिन करीब 21.27 प्रतिशत रही. सुबह के शो में 12 प्रतिशत, दोपहर में 25 प्रतिशत और शाम के शो में 27 प्रतिशत दर्शक आए. शहरों में बेंगलुरु और चेन्नई जैसे जगहों पर सबसे ज्यादा रुझान दिखा, जबकि कुछ शहरों में कम रहा.

2025 की सबसे बड़ी फिल्म

विशेषज्ञों का मानना है कि 'धुरंधर' साल 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन चुकी है. इसकी कहानी, एक्शन सीक्वेंस और कलाकारों के दमदार अभिनय की वजह से दर्शक थिएटर की ओर खिंचे चले आ रहे हैं. दुनिया भर में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ से ऊपर जा चुका है, जो इसे कई बड़ी फिल्मों से आगे रखता है. फिल्म की सफलता से निर्माताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है और जल्द ही इसके सीक्वल की भी घोषणा हो सकती है. अगर आपने अभी तक 'धुरंधर' नहीं देखी, तो जल्दी थिएटर पहुंचें, क्योंकि यह एक्शन और थ्रिल का पूरा पैकेज है.