ओटीटी पर रिलीज हुई वॉर 2, जानें कहां देखें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 सिनेमाघरों पर 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की थी. मगर इसे लेकर बज काफी बना हुआ था. सिनेमाघरों के बाद आज ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. जिन लोगों ने वॉर 2 सिनेमाघरों पर नहीं देखी थी वो इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. आज उनका इंतजार खत्म हो गया है और फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. वीकेंड पर इस फिल्म को देखकर आप एंजॉय कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि वॉर 2 किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है.

कब और कहां हुई रिलीज

वॉर 2 को सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म की ओटीटी रिलीज की जानकारी दी थी. ओटीटी पर वॉर 2 तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई है.वॉर 2 को सिनेमाघरों पर रिलीज के करीब 2 महीने बाद रिलीज किया गया है.

फैंस हुए खुश

वॉर 2 की ओटीटी रिलीज से फैंस बहुत खुश हैं. जैसे ही नेटफ्लिक्स ने फिल्म की रिलीज की जानकारी दी थी उसके बाद से फैंस इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. आज ये इंतजार खत्म हो गया है. फैंस ने ढेर सरे कमेंट किए. एक ने लिखा- आखिरकार रिलीज हो गई. वहीं दूसरे ने लिखा- मजा आने वाला है.

वॉर 2 की बात करें तो इसमें कियारा आडवाणी भी अहम किरदार निभाती नजर आईं हैं. उन्होंने अपने बिकिनी लुक से हर किसी को चौंका दिया था. वॉर 2 को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म बहुत मोटे बजट की थी जो अपना बजट भी पूरा नहीं कर पाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर 2 400 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी वहीं इसने वर्ल्डवाइड करीब 364 करोड़ का कलेक्शन किया है.