विज्ञापन

जब 100 रुपये के लिए काम करते थे कपिल शर्मा, बिना बाल लगते थे 45 साल के, नवजोत सिंह सिद्धू ने खोले कॉमेडियन के कई राज

नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में छह साल बाद द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन में वापसी की और अर्चना पूरन सिंह के साथ जज की भूमिका निभाई.

Read Time: 3 mins
Share
जब 100 रुपये के लिए काम करते थे कपिल शर्मा, बिना बाल लगते थे 45 साल के, नवजोत सिंह सिद्धू ने खोले कॉमेडियन के कई राज
जब 100 रुपये के लिए काम करते थे कपिल शर्मा, बिना बाल लगते थे 45 साल के
नई दिल्ली:

नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में छह साल बाद द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन में वापसी की और अर्चना पूरन सिंह के साथ जज की भूमिका निभाई. उन्होंने कपिल शर्मा की मेहनत और सफलता की तारीफ की, साथ ही उनकी जिंदगी की मुश्किलों और प्रतिभा के दम पर उनकी कामयाबी की कहानी शेयर की. नवभारत टाइम्स से बातचीत में सिद्धू ने कहा कि प्रतिभा को चमकने के लिए मंच जरूरी है. उन्होंने कपिल शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा, "प्रतिभा बिना मौके के बेकार है. जैसे, कपिल शर्मा भुल्लर थिएटर सोसाइटी में हफ्ते में दो दिन 100 रुपये के लिए काम करते थे. 2006 में जब वह टीवी पर आए, उनके बाल नहीं थे, तोंद थी और वह 45 साल के लगते थे. लेकिन बड़े मंच पर उनकी प्रतिभा चमकी. आईपीएल में भी लोग रातोंरात स्टार बन जाते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा मंच मिलता है."

ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री का सिंघासन खींचेगी रानी भारती, देश को ठीक करने आएगी महारानी 4

उन्होंने आगे कहा, "अपने जुनून को फॉलो करना आसान नहीं. ना माता-पिता इसका समर्थन करते हैं, ना समाज. माता-पिता डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह देते हैं और आपकी ख्वाहिशों को दबाते हैं. समाज भी आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है. इस रुकावट को पार करना जरूरी है. दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे."

सिद्धू ने यह भी बताया कि उनके मजेदार एक-लाइनर्स को फैंस 'सिद्धूइज्म' कहते हैं. एक किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 'सिद्धूइज्म' के बारे में सुनकर उनसे मिलने की इच्छा जताई थी. सिद्धू ने कहा, "जब मैं बीजेपी में था, सरदार मनमोहन सिंह ने मुझे डिनर पर बुलाया. उनके पीए ने बताया कि जॉर्ज बुश 'सिद्धूइज्म' के बारे में जानना चाहते हैं. मुलाकात में बुश ने मुझसे सकारात्मकता पर एक लाइन मांगी. मैंने कहा, 'अपना चेहरा सूरज की ओर रखो, ताकि तुम्हें अपनी परछाई कभी न देखनी पड़े.' वह हंसे. मैं दिल से बोलता हूं और लोग इससे जुड़ते हैं." 2023 में सिद्धू ने अपनी पत्नी के कैंसर निदान के बाद राजनीति से ब्रेक लिया था. इस साल उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और द ग्रेट इंडियन कपिल शो के साथ इंडियाज गॉट टैलेंट में भी जज के रूप में दिखेंगे.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kapil Sharma, Actor Kapil Sharma, Comedian Kapil Sharma, Kapil Sharma Shows, Navjot Singh Sidhu
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com