War 2 Box Office Collection Day 5: वीकेंड खत्म होते ही धड़ाम हुई वॉर 2, 5वें दिन ऋतिक रोशन की फिल्म हुआ ऐसा हाल

War 2 Box Office Collection Day 5: ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की बहुप्रतीक्षित फिल्म "वॉर 2" इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रिलीज है. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए पांच दिन हो चुके हैं. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई की है. लेकिन पांचवें दिन "वॉर 2" की कमाई एकदम से धड़ाम हो गई है. पांचवें दिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की यह फिल्म 10 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाई है. सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के अनुसार "वॉर 2" ने अपने पहले दिन सिर्फ 6 करोड़ रुपये की कमाई की है.
हालांकि यह अभी फिल्म के अनुमानित आंकड़े हैं. जिसमें बदलाव हो सकता है. इस तरह "वॉर 2" ने भारत के अंदर पांच दिनों में 180 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म ने पहले दिन 51.5 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 57.35 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 33.25 करोड़ रुपये और चौथे दिन 32.15 करोड़ रुपये कमाए थे. पांचवें दिन का कलेक्शन थोड़ा कम रहा है. "वॉर 2" एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी देखने को मिल रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो "वॉर 2" का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, और यह फिल्म अब तक अपनी लागत की आधी से ज्यादा रकम वसूल कर चुकी है. फिल्म को हिंदी के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया गया है, जिससे इसका दर्शक वर्ग और व्यापक हो गया है. वहीं बताया जा रहा है कि अगर "वॉर 2" ऐसे ही रही तो यह फिल्म अपना बजट निकलाने से दूर हो सकती है.
