इस एक्टर ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर कह डाली ऐसी बात, एकता कपूर और स्मृति ईरानी नहीं आएगी पसंद

एकता कपूर का शो "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. यह सीरियल आते ही टीआरपी में कई अन्य सीरियल को पीछे छोड़ चुका है. दर्शकों "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" को एक बार फिर से जमकर प्यार कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

एकता कपूर का शो "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. यह सीरियल आते ही टीआरपी में कई अन्य सीरियल को पीछे छोड़ चुका है. दर्शकों "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" को एक बार फिर से जमकर प्यार कर रहे हैं. लेकिन एक बॉलीवुड और टीवी एक्टर ने एकता कपूर के इस सीरियल की बुराई की है. "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" की बुराई करने वाले कोई और नहीं बल्कि शक्तिमान और महाभारत में भीष्म पितामह के किरदार कर चुके मुकेश खन्ना हैं. मुकेश खन्ना हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं. इसके अलावा फिल्मों और टीवी सीरियल को लेकर भी अपना राय देते रहते हैं. अब मुकेश खन्ना एकता कपूर के मशहूर सीरियल की अलोचना करने की वजह से सुर्खियों में हैं. उन्होंने ने हाल ही में एकता कपूर के मशहूर टीवी शो "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" की आलोचना की है. 

वेबसाइट फिल्मीज्ञान के साथ बातचीत में मुकेश ने कहा कि इस शो में भारतीय महिलाओं को गलत और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है. उन्होंने शो में महिलाओं को खलनायिका की तरह पेश करने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई. मुकेश ने कहा, "ये क्या रवैया है? आपको फिक्र नहीं है कि आप नैतिकता की ऐसी-तैसी कर रहे हैं, घर के सिस्टम की ऐसी-तैसी कर रहे हो. आप 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जैसे शो लाते हैं, जिसमें छह औरतें झूमते और बिंदी लगाकर बोलती हैं, 'देखती हूं तुम्हारी शादी कैसे होती है.' सभी औरतों को स्वार्थी दिखाया जाता है. हमारे देश में ऐसी औरतें नहीं हैं, फिर भी यह शो इतना लोकप्रिय हुआ."

मुकेश की यह टिप्पणी तब आई है, जब "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" का नया संस्करण 29 जुलाई, 2025 से टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहा है. इस रीमैजिन्ड शो में स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय ने फिर से तुलसी और मिहिर की अपनी पुरानी भूमिकाएं निभाई हैं. नया संस्करण पुराने प्रशंसकों और नए दर्शकों दोनों को आकर्षित कर रहा है. मुकेश खन्ना ने भारत के पहले सुपरहीरो टीवी शो "शक्तिमान" में मुख्य भूमिका निभाई थी, जो 1997 से 2005 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ. वे शक्तिमान फिल्म में रणवीर सिंह की कास्टिंग को लेकर भी असहमति जताते रहे हैं और स्टूडियो के साथ इस पर बहस कर चुके हैं. 
 

