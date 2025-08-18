वॉर 2 या कुली ? जानें वीकेंड पर कौन किस पर बड़ा भारी, 74 साल का हीरो मार गया बाजी

War 2 and Coolie box office collection: दो बड़ी फिल्में और दो-दो बड़े स्टार्स के साथ 14 अगस्त को रिलीज हुईं रजनीकांत-नागार्जुन और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्में कुली और वॉर 2. देश में दोनों ही फिल्मों ने पहले ही दिन ओपनिंग अच्छी ली. कुली ने 65 करोड़ का कारोबार किया, वहीं वॉर 2 ने 52 करोड़ का आंकड़ा छुआ. सोमवार, 18 अगस्त को दोनों फिल्मों को रिलीज हुए 4 दिन हो गए और कुली धीरे-धीरे 200 करोड़ के करीब पहुंचते हुए 194.25 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है.

ये भी पढ़ें: साउथ के इन एक्टर्स के फैसले उन पर ही पड़ गए उल्टे, प्रभास ने तो डूबाए 700 करोड़

वहीं वॉर 2, 174.75 करोड़ पर पहुंच गई है, यानी करीब 20 करोड़ के आस-पास का फर्क है देश में दोनों फिल्मों की कमाई का. वहीं दुनियाभर में कुली ने 397 करोड़ का कारोबार कर लिया है और वॉर 2 ने 285 करोड़ का. फिल्म कारोबार विशेषज्ञ गिरीश वानखेड़े का दोनों फिल्मों के आंकड़ों को लेकर कहना है कि, “वॉर 2 और कुली के बॉक्स ऑफिस के अगर नंबर्स देखें तो कुली ने वर्ल्डवाइड, आज के नंबर्स मिलाकर, 400 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया है, जबकि वॉर 2 अभी तक 285 करोड़ पर पहुंची है. इंडिया नेट अगर देखें तो संडे तक कुली 194 करोड़ के करीब थी, जो कि मंडे को पहुंच जाएगी 200 करोड़ क्लब में और नेट इंडिया इसका 250 करोड़ तक का कलेक्शन हो जाएगा इस वीकेंड में. जबकि वॉर 2 के लिए बहुत स्ट्रगल है. 200 करोड़ क्लब में पहुंचना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और 300 करोड़ क्लब में पहुंचने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी.”

दोनों ही फिल्मों के लिए जितना पैसा सिनेमाघरों से निकल जाए उतना अच्छा, क्योंकि बाक़ी पैसा राइट्स से भी आएगा. पर कौन-सी फिल्म सिर्फ अपनी लागत निकाल पाएगी और कौन-सी ब्लॉकबस्टर होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों के बजट काफी बड़े हैं. कुली जहाँ 375 करोड़ में बनी है, वहीं वॉर 2 का बजट क़रीब 400 करोड़ बताया जा रहा है.

