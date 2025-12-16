विज्ञापन

हिंदुस्तानी सेना के साहस से दो टुकड़ों में टूटा पाक, 1971 की शौर्यगाथा है बॉर्डर 2, पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को किया सलाम

1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था. इसी संघर्ष से बांग्लादेश का जन्म हुआ और भारत की सैन्य क्षमता दुनिया के सामने आई. सैनिकों के साहस और बलिदान की ये कहानी आज भी याद की जाती है. जिसे फिल्म ‘बॉर्डर 2’ नए अंदाज में दिखेगी.

हिंदुस्तानी सेना के साहस से दो टुकड़ों में टूटा पाक, 1971 की शौर्यगाथा है बॉर्डर 2, पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को किया सलाम
हिंदुस्तानी सेना के शौर्य से कांपा पाकिस्तान, दुनिया ने माना भारत का दम
1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है. जिसने देश की दिशा और दशा दोनों बदल दीं. ये सिर्फ सरहदों पर लड़ी गई लड़ाई नहीं थी. बल्कि अपनी आजादी, अपने हक और अपने देश को सुरक्षित रखने की एक बड़ी जंग थी इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ और भारत ने एक मजबूत शक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई. आज जब हम इस युद्ध को याद करते हैं, तो सिर्फ वॉर स्ट्रेटजी ही नहीं, बल्कि सैनिकों के साहस, आम लोगों की तकलीफ और शहादत की कहानियां भी सामने आती हैं. आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 भी इसी ऐतिहासिक युद्ध से इंस्पायर बताई जा रही है. जो मौजूदा पीढ़ी को उस दौर की याद दिलाएगी.

1971 का युद्ध की प्राउड हिस्ट्री

1971 का युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान में फैले विरोध और अत्याचार की वजह से हुआ. पूर्वी पाकिस्तान ने अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. वहां लगातार एक पैरेलल सत्ता जन्म ले रही थी. जो उस वक्त की तानाशाह बन चुकी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी. और, अवाम की आवाज बन रही थी. जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान अपने ही लोगों पर कहर बरपा रहा था. जिससे बचने के लिए शरणार्थी भारत आ गए. जिससे भारत पर सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ा. उस दौर की सरकार ने तब पूर्वी पाकिस्तान के हालात में दखल देने का फैसला तो लिया ही. अपने देश की सरहद को भी सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया. नतीजतन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला किया. जिसके बाद युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हुआ. भारतीय सेना ने थल, जल और वायु तीनों मोर्चों पर बेहतरीन तालमेल के साथ कार्रवाई की. महज 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया.

बॉर्डर 2 की कहानी

लंबे इंतजार के बाद पर्दे पर आ रही सरहदी लड़ाई की ये कहानी जल्द ही पर्दे पर नजर आएगी. बॉर्डर 2 पुरानी बॉर्डर की सिक्वेल से ज्यादा 1971 की इस जंग पर बेस्ड कहानी कही जा सकती है. जिसमें एक बार फिर सनी देओल अपने एग्रेसिव अवतार में दिखाई देंगे. उनके अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा बनेंगे. आने वाले गणतंत्र दिवस पर ये मूवी सिनेमा घरों में देखी जा सकेगी. जिसके साथ ही उस ऐतिहासिक जंग की यादें भी ताजा होंगी.

