साउथ के इन एक्टर्स के फैसले उन पर ही पड़ गए उल्टे, प्रभास ने तो डूबाए 700 करोड़

साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सितारों का बॉलीवुड की तरफ रुख करना और बॉलीवुड के सितारों का टॉलीवुड जाने का सिलसिला बेहद पुराना है.

टॉलीवुड में हिट, बॉलीवुड में फ्लॉप
नई दिल्ली:

साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सितारों का बॉलीवुड की तरफ रुख करना और बॉलीवुड के सितारों का टॉलीवुड जाने का सिलसिला बेहद पुराना है. ये भी इत्तेफाक है कि टॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारे भी अक्सर बॉलीवुड में मात खा जाते हैं. यही बात हिंदी फिल्मों के स्टार्स के लिए भी लागू होती है. ‘बाहुबली' की जबरदस्त कामयाबी के बाद टॉलीवुड ने पूरे भारत में अपनी धाक जमा दी. लोगों को लगा कि अब साउथ के स्टार्स हिंदी फिल्मों में भी वैसा ही कमाल दिखाएंगे. इसी सोच के साथ कई बड़े स्टार्स ने बॉलीवुड में कदम रखा. लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे.

प्रभास और आदिपुरुष की नाकामी
‘बाहुबली' के बाद प्रभास ने टी-सीरीज के साथ फिल्म आदिपुरुष साइन की. ओम राउत के निर्देशन में बनी इस फिल्म से दर्शकों को बहुत उम्मीदें थीं. लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल किया गया. कमजोर वीएफएक्स, अजीबो-गरीब डायलॉग्स और कमजोर स्क्रिप्ट ने फिल्म का हाल बुरा कर दिया. फैन्स को लगा कि प्रभास जैसे बड़े स्टार की एक्टिंग इस फिल्म में बिल्कुल बर्बाद हो गई. कहा जा रहा है कि इसके बाद प्रभास ने फिलहाल बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के साथ काम करने से दूरी बना ली है.

एनटीआर की वॉर 2 से निराशा
आरआरआर से ग्लोबल स्टार बने जूनियर एनटीआर ने वॉर 2 से बॉलीवुड डेब्यू किया. फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन भी थे और निर्देशन किया था अयान मुखर्जी ने. यशराज फिल्म्स की इस बिग बजट मूवी से जबरदस्त उम्मीदें थीं. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं. कई फैन्स ने शिकायत की कि एनटीआर की लुक्स और उनके स्टारडम का सही इस्तेमाल ही नहीं किया गया.

रामचरण का जंजीर भी फेल
इनसे पहले ही 2013 में रामचरण ने अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म जंजीर का रीमेक करके बॉलीवुड में एंट्री की थी. यह उनकी बड़ी लॉन्चिंग मानी जा रही थी. लेकिन फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों को पसंद नहीं आई. फैन्स को लगा कि फिल्म उनकी असली एक्टिंग पावर को दिखा ही नहीं पाई. नतीजा यह रहा कि रामचरण ने इसके बाद हिंदी फिल्मों से दूरी बना ली.

फैन्स की नाराजगी
लगातार फ्लॉप्स के बाद अब फैंस का गुस्सा साफ झलक रहा है. उनका कहना है कि टॉलीवुड के हीरो को बिना सोचे-समझे बॉलीवुड फिल्में साइन नहीं करनी चाहिए. फैन्स मानते हैं कि हिंदी डायरेक्टर्स को साउथ के स्टार्स की ताकत और उनकी अपील को पेश करना ही नहीं आता. यही वजह है कि बड़े-बड़े स्टार्स भी बॉलीवुड में सही छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं.

