जिस फिल्म ने अजय देवगन को कमवाए थे 200 करोड़ से ज्यादा, अब फिर से हो रही रिलीज, हर एक मिनट कर देगा रोंगटे खड़े

बॉलीवुड में इन दिनों पुरानी फिल्मों को री रिलीज करने का चलन जोरों पर है. इसका फायदा ये है कि पुराने वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फायदा मिलता है. और, जो लोग पहले ऐसी फिल्मों को मिस कर चुके हैं वो थियेटर जाकर फिर से उन्हें देख सकते हैं. ऐसी ही एक फिल्मी की री रिलीज की तैयारी जोरों पर है जिसकी वजह से अजय देवगन ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रु. से ज्यादा की कमाई की थी. हालांकि दोबारा रिलीज होने वाली ये फिल्म हिंदी मूवी नहीं है. फिर भी बहुत से हिंदी भाषी दर्शक इसे देखना जरूर चाहेंगे.

री-रिलीज में फिर दिखेगा डर और सस्पेंस

हम जिस फिल्म के फिर से रिलीज होने की बात कर रहे हैं उसका नाम है वश. ये गुजराती हॉरर मूवी 27 अगस्त 2025 को री रिलीज होगी. अब जब मेकर्स ने वश को री-रिलीज करने का ऐलान किया है, तो ये उन दर्शकों के लिए खास मौका होगा जिन्होंने इसे पहली बार सिनेमाघरों में मिस कर दिया था. फिल्म की कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसकी जिंदगी में एक अजनबी के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है. धीरे-धीरे कहानी इस कदर डर और रहस्य से भर जाती है कि दर्शक अपनी सीट से हिल नहीं पाते. यही वजह है कि इसे ‘एक मिनट भी मिस न करने वाली फिल्म' कहा जाता है.



शैतान ने मचाया था बॉक्स ऑफिस पर धमाल

अजय देवगन की शैतान मूवी इसी फिल्म की रीमेक थी. साल 2024 में रिलीज हुई शैतान का निर्देशन विकास बहल ने किया था. ये फिल्म वश की कहानी पर आधारित थी लेकिन इसमें बॉलीवुड का बड़ा स्टार पावर भी जुड़ा था. अजय देवगन की गंभीर अदाकारी और आर. माधवन की खतरनाक विलेन जैसी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को थिएटर तक खींच लाया. फिल्म ने दुनियाभर में ₹200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दिखाई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में शुमार हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कुल कमाई करीब ₹201–211 करोड़ रही. फिल्म को ऑडियंस ने जमकर सराहा और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई.