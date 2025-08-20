क्यों सुपरस्टार मम्मी-पापा के नक्शे कदम पर नहीं चले ये स्टार किड्स, जानें चुनी कौन सी राह

बॉलीवुड की दुनिया में अक्सर देखा गया है कि सुपरस्टार्स के बच्चे भी एक्टिंग में हाथ आजमाते हैं. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, जान्हवी कपूर या फिर अनन्या पांडे, ये सब उसी ट्रेंड का हिस्सा हैं. लेकिन हर स्टार किड का सपना फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं होता. कुछ ऐसे भी स्टार किड्स हैं जिन्होंने अपने सुपरस्टार मम्मी-पापा के नक्शे कदम पर न चलकर अलग रास्ता चुना. इन्होंने फिल्मों की चमक दमक को छोड़कर बिजनेस, फिटनेस, साइकोलॉजी और फैशन जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई. ऐसे ही स्टार किड्स में नाम आता है नव्या नवेली नंदा, त्रिशाला दत्त, कृष्णा श्रॉफ और रिया कपूर का. जो फिल्मी पर्दे से इतर एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन को अपना चुकी हैं.

नव्या नवेली नंदा

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन, श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा, एक्टिंग से दूर रहकर बिजनेस वर्ल्ड में अपनी पहचान बना रही हैं. नव्या आरा हेल्थ नाम की हेल्थकेयर कंपनी चला रही हैं. जो खासकर महिलाओं की हेल्थ और वेलनेस पर फोकस करती है. वो सोशल प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं. नव्या का कहना है कि उन्हें कैमरे के सामने नहीं, बल्कि अपने काम और सोच के दम पर पहचाना जाना पसंद है.



त्रिशाला दत्त

संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त फिल्मों से दूर, अमेरिका में रहती हैं. प्रोफेशन से वो साइकोथेरेपिस्ट हैं और लोगों की मानसिक परेशानियों को दूर करने का काम करती हैं. त्रिशाला ने हमेशा से अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दिया और कभी बॉलीवुड में आने की इच्छा जाहिर नहीं की. उनका कहना है कि उन्हें अपने प्रोफेशन और लोगों की मदद करने से संतुष्टि मिलती है.



कृष्णा श्रॉफ

जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ की बेटी, टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ भी एक्टिंग से दूर हैं. लेकिन उनकी पहचान फिटनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया में है. कृष्णा ने MMA मैट्रिक्स जिम शुरू किया है और वो सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस वीडियोज और फोटोज को लेकर चर्चा में रहती हैं. ये जिम वो अपने भाई टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर चलाती हैं उनकी फिटनेस जर्नी से कई लोग इंस्पायर भी होते हैं.



रिया कपूर

अनिल कपूर की बेटी और सोनम कपूर की बहन रिया कपूर ने एक्टिंग की बजाय प्रोडक्शन और फैशन की राह चुनी. उन्होंने ‘आयशा' और ‘खूबसूरत' जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है और फैशन इंडस्ट्री में भी उनका नाम बड़ा है. रिया एक सफल फैशन स्टाइलिस्ट हैं और अक्सर अपनी क्रिएटिविटी से चर्चा बटोरती रहती हैं.

इरा खान

आमिर खान की बेटी इरा खान ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर एक बिल्कुल अलग राह चुनी है. वो एक्टिंग के बजाय मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही हैं और अपनी Agatsu Foundation के जरिए लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्याओं से निपटने में मदद कर रही हैं. इरा का मानना है कि उनकी असली पहचान फिल्में करने में नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में है. यही वजह है कि उन्होंने एक्टिंग को कभी करियर नहीं बनाया और अपनी दिलचस्पी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया.