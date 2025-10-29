इस हॉरर फिल्म को खरीदने के लिए नेटफ्लिक्स ने की नोटों की बारिश, फिल्म की हीरोइन है दांतों की डॉक्टर

कई फिल्में अपनी कहानी के अलावा बजट को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन ओटीटी आ जाने के बाद किस फिल्म की ओटीटी राइट्स कितने महंगे बिके यह भी अपने आप में बड़ी खबर होती है. ओटीटी राइट्स को लेकर गुजरात की एक फिल्म काफी सुर्खियों में हैं. जिसने ओटीटी राइट्स की खरीद में गुजरात की सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. यह फिल्म गुजराती फिल्म 'वश लेवल 2' और इसका हिंदी डब्ड वर्जन 'वश लेवल 2' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है. यह कदम खास इसलिए था क्योंकि स्ट्रीमिंग की दुनिया की बड़ी कंपनी ने गुजराती सिनेमा को इतनी जल्दी खरीदा, जो बहुत कम देखने को मिलता है. ऊपर से, नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए रिकॉर्ड कीमत चुकाई है.

बॉलीवुड हंगामा की खबर के अनुसार नेटफ्लिक्स ने 'वश लेवल 2' के राइट्स के लिए पूरे 3.50 करोड़ रुपये दिए. यह अब तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से गुजराती फिल्म को दी गई सबसे ज्यादा रकम है.' बताया जा रहा है कि यह राशि इसलिए दी गई क्योंकि फिल्म बेहतरीन तरीके से बनी है और सिनेमाघरों में दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया. फिल्म को हिंदी में डब किया गया, जो सिनेमाघरों में भी रिलीज हुई, इससे गैर-गुजराती दर्शक भी इसे देख सके. इसके अलावा, यह सुपरनैचुरल थ्रिलर है, जो दुनिया भर में पॉपुलर जॉनर है.'

वश सीरीज पहले से ही मशहूर है. सब जानते हैं कि 2024 की सुपरहिट हिंदी फिल्म 'शैतान' अजय देवगन, आर. माधवन और ज्योतिका के साथ, गुजराती 'वश' (2023) का रीमेक थी. इसलिए लोगों में दूसरी कड़ी को देखने की उत्सुकता है. हाल ही में 'वश लेवल 2' को 71वें नेशनल अवॉर्ड्स में बेस्ट गुजराती फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला. साथ ही, जानकी बोदीवाला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. जानकी ने 'शैतान' में भी यही रोल किया था. हैरान कर देने वाली बात यह है कि जानकी बोदीवाला डेंटिस्ट की पढ़ाई भी कर चुकी हैं.

