'कुली' और 'वॉर 2' ढेर, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया कहर, दूसरे दिन की बंपर कमाई

बीती 27 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ‘वश 2' को आज 29 अगस्त शुक्रवार को सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म परम सुंदरी से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ना होगा.

वश 2 दे रही कुली और वॉर 2 को टक्कर
नई दिल्ली:

सुपरनेचुरल गुजराती फिल्म ‘वश लेवल 2' ने अपने सीक्वल से भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. ‘वश 2' अपने पहले पार्ट के मुकाबले ज्यादा पैसा कमा रही है. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म अपनी रिलीज के दो दिन पूरे कर चुकी है. बीती 27 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ‘वश 2' को आज 29 अगस्त शुक्रवार को सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म परम सुंदरी से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ना होगा. अब देखना होगा कि वश 2 के लिए उसका पहला वीकेंड कैसा जाता है. फिलहाल बात करेंगे फिल्म ‘वश 2' की दूसरे दिन की कमाई की.

‘वश 2' का दूसरे दिन का कलेक्शन

'वश- लेवल 2' को दूसरे दिन भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने पहले  दिन 1.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जिसमें गुजराती भाषा में 85 लाख रुपये कमाए थे और हिंदी में 45 लाख रुपये बटोरे थे. लेकिन दूसरे दिन ‘वश 2' की कमाई में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. सैकनिल्क के ही अनुसार, फिल्म ने दूसरे दिन सिर्फ 1 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. इसी के साथ ‘वश 2' का दो दिनों का कुल कलेक्शन 2.30 करोड़ रुपये हो गया है.

हिंदी में हिट हो रही फिल्म

वश 2 का गुजराती पट्टी में  8.60 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है, जबकि हिंदी भाषा में यह आंकड़ा 13.73 फीसदी का है.  इसमें वश 2 के मॉर्निंग शो (हिंदी) में 9.30 फीसदी, दोपहर के शो में 15.05 शो, इवनिंग शो में 14.07 फीसदी और नाइट शो में 16.48 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है. यानी फिल्म को हिंदी पट्टी के दर्शक ज्यादा देख रहे हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि फिल्म वश 2 ऐसे समय में करोड़ों में कमा रही है, जब थिएटर में कूली और वॉर 2 जैसी बिग बजट फिल्में लगी हुई हैं. इन मच हाइप फिल्मों के आगे भी वश 2 की कमाई पर कोई असर नहीं दिख रहा है.

‘वश 2 के बारे में

फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये है. फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें जानकी बोदीवाला, हितु कनोडिया,मोनल गज्जर, हितेन कुमार अहम रोल में हैं. फिल्म का निर्देशन कृष्णदेव याग्निक ने किया है और फिल्म को के.एस. एंटरटेनमेंट स्टूडियोज, अनंता बिजनेस कॉर्प, पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज और बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है.

Vash 2, Vash 2 Box Office, Vash 2 Box Office Collection Day 2, Janki Bodiwala, Gujrati Movie, Supernatural Movie
