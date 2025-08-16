विज्ञापन

दोबारा सिनेमाघरों में आ रही है वो सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म, जिसे IMdb पर मिली है 7.9 रेटिंग

अजय देवगन की शैतान जिस फिल्म पर बनी है उस फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है, जिसके चलते फैंस काफी एक्साइटेड हैं. 

वश फिल्म फिर हो रही है सिनेमाघरों में रिलीज
नई दिल्ली:

आपको अजय देवगन और आर माधवन की सुपरहिट फिल्म शैतान याद है, जिसमें काले जादू के वश में एक लड़की फंस जाती है. वहीं उसके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म को 40 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने 211.06 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर हासिल की थी. लेकिन क्या आपको पता है कि यह फिल्म गुजराती सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'वश' (2023) का रीमेक थी, जिसका निर्देशन और लेखन कृष्णदेव याज्ञिक ने किया था. इस फिल्म की काफी तारीफ हुई थी. वहीं 71वें नेशनल अवॉर्ड में बेस्ट गुजराती फिल्म का अवॉर्ड भी इसे हासिल हुआ है. वहीं अब गुड न्यूज यह है कि फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज करने का फैसला किया है. 

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया गया, जिसमें 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड और सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतने वाली जानकी बोदीवाला का जिक्र किया गया है. वहीं बताया गया है कि 22 अगस्त 2025 को यह फिल्म फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस भी फायर और हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं और फिल्म को एक बार फिर देखने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं.   

फिल्म की बात करें तो वश में हितु कनोडिया, जानकी बोदीवाला, नीलम पांचाल और हितेन कुमार जैसे कलाकारों नजर आए थे. फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो छुट्टियां मनाने एक शांत गांव में जाता है, लेकिन वहां उनकी मुलाकात एक अजनबी, प्रताप, से होती है, जो उनकी बेटी आर्या को काले जादू के जाल में फंसा लेता है. 'वश' को समीक्षकों से खूब सराहना मिली थी. वहीं इसे गुजराती सिनेमा में एक नया बेंचमार्क बताया गया था. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.9 रेटिंग दी गई है.  ओटीटी प्लेटफॉर्म शेमारू मी पर यह रिलीज हो चुकी है. हालांकि फैंस इसे बड़े पर्दे पर दोबारा देखने के लिए बेताब हैं. 

बता दें कि हाल ही में, गुजराती हॉरर थ्रिलर फिल्म 'वश' ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दो बड़े पुरस्कार अपने नाम किए हैं. फिल्म को बेस्ट गुजराती फिल्म और एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है. 

