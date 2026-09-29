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AI कंपनी से भिड़ीं उर्वशी रौतेला की टीम, 7000 करोड़ के हर्जाने की बात, CEO का पलटवार बोले- खुद को शिक्षित करो

AI कंपनी से उर्वशी रौतेला की टीम की ठन गई है. नाम और तस्वीरों के कथित इस्तेमाल को लेकर 7000 करोड़ रुपये के हर्जाने की बात सामने आई, वहीं कंपनी के CEO ने भी एक्ट्रेस पर पलटवार किया है.

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AI कंपनी से भिड़ीं उर्वशी रौतेला की टीम, 7000 करोड़ के हर्जाने की बात, CEO का पलटवार बोले- खुद को शिक्षित करो

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की टीम और लॉस एंजेलिस बेस्ड एआई कंपनी से जुड़ा विवाद अब सोशल मीडिया तक पहुंच गया है. उर्वशी की टीम ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने एक्ट्रेस के नाम, तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल किया है. इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और नुकसान की भरपाई के तौर पर करीब 7,000 करोड़ रुपए के हर्जाने का आकलन किया जा रहा है. अब बॉलीवुड डॉट एआई और हॉलीवुड डॉट एआई के फाउंडर और सीईओ शीराज हसन ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है. यह पूरा मामला एक वायरल इंटरव्यू के बाद सामने आया, जिसमें बॉलीवुड डॉट एआई ने उर्वशी रौतेला से बॉलीवुड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उनकी राय पूछी थी. 

इस दौरान उर्वशी से बॉलीवुड और एआई के बीच बदलते रिश्ते पर सवाल किया गया था. जवाब में एक्ट्रेस ने कहा था, ''बॉलीवुड? मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है, जो बॉलीवुड को प्रभावित कर रही है. बॉलीवुड इससे परेशान है. मैं बॉलीवुड से प्यार करती हूं.''

उर्वशी की इस टिप्पणी पर शीराज हसन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए जवाब दिया. उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस के मुंह में कोई बात नहीं डाली गई थी. शीराज ने उर्वशी को एआई और बॉलीवुड के भविष्य को लेकर और जानकारी हासिल करने की सलाह भी दी.

उन्होंने लिखा, ''उर्वशी, हमने आपके मुंह में ये शब्द नहीं डाले थे. मैं आपको सलाह देता हूं कि अगली बार जवाब देने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट बिजनेस के भविष्य के बारे में खुद को और शिक्षित करें.'' शीराज हसन ने बॉलीवुड डॉट एआई और हॉलीवुड डॉट एआई को एंटरटेनमेंट का भविष्य बताते हुए एआई फिल्मों, वर्टिकल ड्रामा और डिजिटल स्टार्स का जिक्र किया. 

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ''बॉलीवुड डॉट एआई और हॉलीवुड डॉट एआई एंटरटेनमेंट का भविष्य हैं: एआई फिल्में, वर्टिकल ड्रामा और डिजिटल स्टार्स जो कभी बूढ़े नहीं होते, कई भाषाएं बोलते हैं, चौबीस घंटे काम करते हैं और जिनका कोई ईगो नहीं होता. आप अपने जवाब से लड़ सकते हैं, लेकिन जो अगला बदलाव आने वाला है, उससे नहीं लड़ सकते. इसे अपनाइए, क्योंकि यह बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के विकास का हिस्सा है.''

वहीं, उर्वशी रौतेला की टीम लगातार इस बात को लेकर आपत्ति जता रही है कि एक्ट्रेस के नाम, तस्वीर और पहचान का एआई से जुड़े व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कथित तौर पर बिना अनुमति उपयोग किया गया. टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कंपनी ने कथित तौर पर उर्वशी के नाम, तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर की वैल्यू जेनरेट की है.

टीम ने बयान में कहा, ''उनके बिजनेस ने कथित तौर पर उर्वशी के नाम, तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल करके अरबों डॉलर की वैल्यू जेनरेट की है. हम उचित कानूनी उपाय अपना रहे हैं, जिसमें लॉस एंजेलिस बेस्ड कंपनी के खिलाफ 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन भी शामिल है.'' टीम ने आगे कहा, ''अपनी एआई कंपनी बनाइए. अपना ब्रांड बनाइए. लेकिन जब तक आपके पास अनुमति नहीं है, अपने बिजनेस में उर्वशी का नाम इस्तेमाल न करें.''

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