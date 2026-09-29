विज्ञापन

बैक टु बैक साउथ की फिल्में कर रहीं विद्या बालन, जेलर-2 के बाद अब इस डायरेक्टर के साथ 17 साल बाद वापसी

विद्या बालन अपनी अदाकारी से दर्शकों को हमेशा ही इम्प्रेस करती आई हैं. इस बार उन्होंने 17 साल बाद जिस डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया है उससे फैन्स की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बैक टु बैक साउथ की फिल्में कर रहीं विद्या बालन, जेलर-2 के बाद अब इस डायरेक्टर के साथ 17 साल बाद वापसी
विद्या बालन एक बार फिर आर बाल्की की फिल्म में आएंगी नजर
Social Media
नई दिल्ली:

विद्या बालन एक बार फिर फिल्ममेकर आर.बाल्की के साथ काम करने जा रही हैं. दोनों एक नई तमिल फिल्म के लिए साथ आए हैं और फिल्म पर काम शुरू हो चुका है. गौरतलब है कि साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म ‘पा' के बाद यह विद्या बालन और आर.बाल्की की पहली तमिल फिल्म होगी. अपने सोशल मीडिया के जरिये अपने दर्शकों से इसकी जानकारी साझा करने के लिए विद्या बालन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह हाथ में स्क्रिप्ट लिए कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं. चश्मा लगाए और लंबी चोटी में उनका लुक काफी सिंपल दिखाई दे रहा है. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, “आर. बाल्की के साथ नई तमिल फिल्म, नई शुरुआत." इसके साथ दिल का इमोजी लगाकर उन्होंने अपनी बात खत्म की है लेकिन उनकी इस पोस्ट से साफ है कि उन्होंने अपनी नई तमिल फिल्म पर काम शुरू कर दिया है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: social media

हालांकि विद्या ने अभी फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि आर.बाल्की के साथ उनका दोबारा काम करना जरूर खास है. इससे पहले दोनों ने ‘पा' में साथ काम किया था, जो 2009 में रिलीज हुई थी. वर्कफ्रंट की बात करें तो विद्या बालन इसी महीने 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही रजनीकांत स्टारर ‘जेलर 2' में नजर आनेवाली हैं. फिल्म में वह कांता का किरदार निभा रही हैं. नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म सन पिक्चर्स की प्रस्तुति है.

यह भी पढ़ें: आमिर खान का 20 साल पुराना गाना, गा रहे थे शान लेकिन गले से निकल रही थी उदित नारायण की आवाज, क्या था ये किस्सा?

इसके अलावा विद्या बालन एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी. अनीस बज्मी के निर्देशन में बन रही इस अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म में राशी खन्ना भी हैं. फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसका केरल शेड्यूल पूरा हो चुका है. फिलहाल नई तमिल फिल्म के साथ विद्या बालन के पास इस समय अलग-अलग भाषाओं और जॉनर की कई फिल्में हैं. ऐसे में आर.बाल्की के साथ उनकी दोबारा जोड़ी को लेकर अब फैंस की निगाहें इस नए प्रोजेक्ट पर जम गई हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vidya Balan, Vidya Balan Films, R Balki, Rajinikanth, Entertainment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com