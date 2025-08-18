उर्वशी रौतेला ने फिर ली मोटी फीस, चार्ज किए इतने रुपये, उतने में फिल्म शोले बन जाएगी दो बार

उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की चर्चित हीरोइनों में से एक हैं. वह अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. उर्वशी रौतेला बीते दिनों अपनी मोटी फीस को लेकर सुर्खियों में थीं. वह एक बार फिर से फीस को लेकर चर्चा में आ गई हैं. इस बीच उर्वशी रौतेला ने एक इवेंट के लिए इतनी मोटी फीस ली है कि उतने में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले दो बार बन सकती है. शोले ने हाल ही में हिंदी सिनेमा के अंदर 50 साल पूरे किए हैं. दरअसल कथित तौर उर्वशी रौतेला ने हाल ही में थाईलैंड में हुए कॉन्सर्ट के लिए 7 करोड़ रुपये की जबरदस्त फीस चार्ज की. हाई-एनर्जी शो में दुनियाभर के हजारों फैंस उमड़े, सिर्फ उन्हें अपनी परफॉर्मेंस देते देखने के लिए.

जैसे ही उर्वशी स्टेज पर आईं, दर्शक अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और बार-बार चिल्लाते रहे, “क्वीन ऑफ यूनिवर्स!” कॉन्सर्ट का माहौल इलेक्ट्रिक था. जैसे ही उर्वशी मंच पर कदम रखा, दर्शकों ने जोरदार तालियों और दिल छू लेने वाले जयकारों के साथ उनका स्वागत किया. ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में फैंस बैनर और झंडे लहराते नजर आ रहे हैं, उनका नाम पुकारते हुए उनकी प्रतिभा और अंतरराष्ट्रीय अपील का जश्न मना रहे थे. उर्वशी की आत्मविश्वास भरी और फ्लोलेस स्टेज प्रेजेंस ने दिल जीत लिया, उन्होंने बॉलीवुड हिट्स और उत्तेजक डांस मूव्स के साथ एक दमदार परफॉर्मेंस दी. कई फैंस ने कहा कि यह सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि एक त्योहार जैसा अनुभव था.

हर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के साथ, उर्वशी ने मानक और बढ़ा दिए हैं और भारत का प्रतिनिधित्व ग्लोबल मैप पर किया है. थाईलैंड कॉन्सर्ट उनके लगातार बढ़ते ग्लोबल डोमिनेंस का एक और मील का पत्थर है, यह साबित करते हुए कि उनकी लोकप्रियता सचमुच की कोई सीमा नहीं जानती. आपको बता दें कि शोले का बजट 3 करोड़ रुपये था.