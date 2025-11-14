विज्ञापन

जब धर्मेंद्र ने उर्वशी रौतेला को सिखाया था ईगो का असली मतलब, ही-मैन की बातें सुन एक्ट्रेस को लगा था झटका

उर्वशी रौतेला ने बताया कि कैसे धर्मेंद्र की एक सीख ने उनके जिंदगी जीने का नजरिया बदल दिया. बीमारी की खबरों के बीच उनका यह भावुक किस्सा फैंस के दिल छू रहा है.

नई दिल्ली:

धर्मेंद्र इन दिनों सेहत को लेकर डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और उनका इलाज लगातार चल रहा है. फैंस हर दिन दिल से उनकी अच्छी सेहत की दुआ कर रहे हैं और इसी उम्मीद में हैं कि वो जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएं. लेकिन ऐसी टेंशन के बीच भी लोग ही मैन की जिंदादिली की तारीफ कर रहे हैं... सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी मानते हैं कि धर्मेंद्र यूं ही हर जेनरेशन के फेवरेट नहीं हैं. उनकी खासियत सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि अपने से छोटे कलाकारों के लिए उनका दिल से निकला प्यार है. इसी प्यार की एक याद बहुत सालों बाद उर्वशी रौतेला ने शेयर की है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है.

सेट पर मिला यादगार पल
उर्वशी ने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में जब वो पहली फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, तब सेट पर काफी हलचल, लाइट्स और म्यूजिक का माहौल था. तभी धर्मेंद्र ने उन्हें पास बुलाया और बड़े ही नरम अंदाज में कुछ ऐसा कहा जिसे वो आज तक नहीं भूलीं. उस एक पल में इतनी सच्चाई थी कि उर्वशी के मुताबिक वो बात उनके दिल में सीधे उतर गई.

'बेटा, ईगो को पैरों तले कुचल देना'
उर्वशी ने मुस्कुराते हुए बताया कि धर्मेंद्र ने उनसे कहा, ,'उर्वशी बेटा, ये जो ईगो नाम की चीज होती है, इसे पैरों के नीचे रखकर कुचल दो.' ये लाइन बेहद सिंपल थी, लेकिन असर किसी झटके की तरह था. उर्वशी ने बताया कि ये सुनते ही उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि स्टारडम और सादगी का बैलेंस ही असली खूबसूरती होती है. कैमरा बंद हो गया, सीन खत्म हुआ, लेकिन धर्मेंद्र की ये लाइन उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गई.
 

धर्मेंद्र की सोच आज भी देती है सीख
उर्वशी मानती हैं कि धर्मेंद्र की ये सलाह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो हर इंसान के काम आ सकता है. उनका ये अंदाज दिखाता है कि क्यों आज भी वो हर जेनरेशन के फेवरेट बने हुए हैं. उनकी तबीयत को लेकर फैंस की बेचैनी भी यही बताती है कि धर्मेंद्र सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि लोगों के लिए उनका परिवार हैं.  

