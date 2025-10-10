पहला करवा चौथ मनाएंगी ये जोड़ियां, रखेंगी पति के लिए पहला व्रत

पूरे देश में शुक्रवार को करवा चौथ मना रहा है. त्योहार को लेकर मॉल से लेकर बाजार तक गुलजार हैं. खरीदारी को लेकर महिलाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है. यह उत्साह टीवी, बॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से जुड़ी उन नवविवाहितों में भी देखा जा रहा है, जिनका पहला करवा चौथ है. आइए जानते हैं उन मशहूर हस्तियों की दुल्हनों के बारे में जो इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी.

दर्शन रावल और धारल सुरेलिया: पॉपुलर सिंगर दर्शन रावल की पत्नी धारल सुरेलिया इस बार अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी. इस जोड़े ने 18 जनवरी 2025 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई थी.

प्राजक्ता कोली और वृषांक खनाल:

यूट्यूबर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली, जिन्हें 'मोस्टली साने' के नाम से जाना जाता है, वह भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी. प्राजक्ता ने फरवरी 2025 में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड वृषांक खनाल के साथ सात फेरे लिए थे.

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी:

'बालिका वधू' फेम अभिनेत्री अविका गौर का भी यह पहला करवा चौथ होगा. अविका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से हाल ही में कलर्स टीवी के शो 'पति-पत्नी और पंगा' में शादी की.

प्रतीक स्मिता और प्रिया बनर्जी:

अभिनेता प्रतीक स्मीता की दूसरी पत्नी और अभिनेत्री प्रिया बनर्जी भी इस बार पहला करवा चौथ मनाएंगी. इस जोड़े ने 14 फरवरी 2025 को वैलेंटाइन डे के मौके पर निजी समारोह में शादी की थी.

अनुव जैन और हृदि नारंग:

पॉपुलर सिंगर अनुव जैन ने भी 14 फरवरी 2025 को अपनी गर्लफ्रेंड हृदि नारंग के साथ शादी की. हृदि इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी.

देव जोशी और आरती:

'बालवीर' फेम अभिनेता देव जोशी की पत्नी भी इस साल पहला करवा चौथ मनाएंगी. इस जोड़े ने 25 फरवरी 2025 को नेपाल में शादी रचाई थी.

आदर जैन और अलेखा आडवाणी:

अभिनेता आदर जैन की पत्नी अलेखा आडवाणी भी इस साल पहली बार यह व्रत रखेंगी. इस जोड़े ने जनवरी 2025 में शादी की थी. उनका यह पहला करवा चौथ उनके रिश्ते में नई मिठास लाएगा.

ये सभी दुल्हनें अपने पहले करवा चौथ को खास अंदाज में मनाने की तैयारी में हैं. फैंस भी सोशल मीडिया पर इन जोड़ियों की तस्वीरें और अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.