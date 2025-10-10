करवाचौथ पर भाग्यश्री ने शेयर किया डांस वीडियो, बिजुरिया गाने पर सहेलियों के साथ थिरकती आईं नजर

एक्ट्रेस भाग्यश्री ने करवा चौथ के मौके पर एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लेटेस्ट रिमिक्स वर्जन बिजुरिया पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मासूम एल्बम के 1999 में आए बिजुरिया गाने को सोनू निगम ने गाया था. वहीं अब इसके लेटेस्ट वर्जन को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है. जबकि अब भाग्यश्री का लेटेस्ट वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

वीडियो की बात करें तो भाग्यश्री के अलावा एक्ट्रेस शीबा भी वीडियो में उनकी सहेलियों के साथ नजर आ रही हैं. लुक की बात करें तो भाग्यश्री पीले और संतरी कलर की साड़ी में स्टनिंग लग रही हैं. जबकि शीबा मस्टर्ड सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वहीं सहेलियों के साथ शीबा और भाग्यश्री के स्टेप्स और एनर्जी मैच कर रही है. इस वीडियो डॉग का सरप्राइज कैमियो भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

वीडियो देखने के बाद फैंस ने एक्ट्रेस की वीडियो पर हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्ट किया है. वहीं यूजर्स ने एक्ट्रेस की खूबसूरती और डांस की तारीफ की है. जबकि कुछ लोगों को मैंने प्यार किया के दशक की याद आ गई है.

बता दें, भाग्यश्री ने 1989 में रिलीज हुई मैंने प्यार किया से सलमान खान के साथ डेब्यू किया था. वहीं इसके चलते वह घर घर में पहचानी गई थीं. डेब्यू फिल्म के कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने हिमालय दसानी से 1990 में शादी की थी. कपल के दो बच्चे अभिमन्यु दसानी औऱ अवंतिका दसानी हैं. दोनों ही मां के नक्शेकदम पर चलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं.

अभिमन्यु ने 2019 में एक्शन कॉमेडी मर्द को दर्द नहीं होता से डेब्यू किया था तो वहीं अवंतिका दसानी ने साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेबसीरीज मिथ्या से डेब्यू किया था. यह 2022 में आई थी. जबकि भाग्यश्री ने राधे श्याम और थलाइवी से कमबैक किया है.

