निर्देशक मैस्किन की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ट्रेन' के निर्माताओं ने शुक्रवार को फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी किया, जिससे प्रशंसकों और फिल्म प्रेमियों को बेहद खुशी हुई. इस फिल्म में अभिनेता विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म, जो इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. विजय सेतुपति ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रेलर का लिंक साझा करते हुए कहा, "अब देखिए जबरदस्त एक्शन. पेश है ट्रेन का ट्रेलर."

विजय सेतुपति की ट्रेन का ट्रेलर रिलीज

ट्रेन फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से सुपरफास्ट ट्रेन के रवाना होने से होती है. ट्रेन के पूरी रफ्तार पकड़ने के तुरंत बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं. रेलवे कर्मचारियों द्वारा ट्रेन को रोकने के लिए यांत्रिक ब्रेक लगाने के प्रयास भी विफल रहते हैं. ट्रेन अपनी तबाही की ओर बेतहाशा रफ्तार से बढ़ रही है.

जैसे ही आसन्न आपदा की खबर फैलती है, रेलवे अधिकारी चिंतित होने लगते हैं, यात्री घबरा जाते हैं, और पुलिस रणनीति बनाने लगती है. गुस्सा बढ़ने के साथ ही झगड़े शुरू हो जाते हैं. इस सब अराजकता के बीच, हमें पता चलता है कि शातिर खलनायकों का एक समूह, जिनमें से एक नासिर द्वारा निभाया गया किरदार है, एक भयावह योजना को अंजाम देने में व्यस्त है. हम नासिर को यह कहते हुए सुनते हैं, "सभी को ढूंढो, खत्म करो!"

जैसे-जैसे सब कुछ बिखरने लगता है, एक व्यक्ति (विजय सेतुपति द्वारा अभिनीत) ऐसा प्रतीत होता है जो शांत और स्थिर है. वह और ट्रेन में सवार अन्य लोगों का एक समूह कैसे आपदा को टालते हैं, यही फिल्म 'ट्रेन' की कहानी है.

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ट्रेन को मिला यूए सर्टिफिकेट

फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यू/ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है. कुछ महीने पहले, थानु ने घोषणा की थी कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से रिलीज के लिए मंजूरी मिल गई है. तब उन्होंने कहा था, "ट्रेन को यू/ए सर्टिफिकेट मिला है."

ट्रेन के बारे में

जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि निर्देशक मैस्किन की तेज रफ्तार एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ट्रेन' ने हाल ही में निर्माताओं द्वारा टीजर जारी किए जाने के बाद से ही प्रशंसकों और फिल्म प्रेमियों के बीच जबरदस्त दिलचस्पी जगा दी है. वी क्रिएशन्स द्वारा निर्मित और मैस्किन द्वारा निर्देशित फिल्म 'ट्रेन' में नासिर, श्रुति हासन, युगी सेतु, नारायण, केएस रविकुमार, संपत राज, कलैयारसन, इरा दयानंद और प्रीति करण सहित कई सितारे नजर आएंगे. फिल्म की छायांकन फौजिया फातिमा ने की है और संगीत मैस्किन ने खुद दिया है.

दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल नारायण ने सोशल मीडिया पर 'ट्रेन' के सेट से अपनी तस्वीरें साझा की थीं. इन तस्वीरों से पता चला कि वह फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. इस खुलासे के बाद यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या मैस्किन 'ट्रेन' के जरिए अपना 'मैस्किन सिनेमैटिक यूनिवर्स' बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अटकलों का कारण यह था कि नारायण ने मैस्किन की सुपरहिट फिल्म 'अंजाथे' में भी एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है.

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