टॉक्सिक vs धुरंधर 2: रणवीर सिंह के नाम रहा साल 2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग का ताज, जानें क्या हुआ यश का हाल

2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग का खिताब रणवीर सिंह के नाम कायम रहेगा. 'धुरंधर: द रिवेंज' ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जो 8 महीने बीत जाने के बाद भी कायम है. यही नहीं, टॉक्सिक से इस रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म ऐसा नहीं कर सकी. 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ हुई, धुरंधर 2 ने पहले दिन हिंदी में 99.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जबकि सभी भाषाओं में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 102.55 करोड़ रहा. पेड प्रीव्यू को मिलाकर, फिल्म का हिंदी नेट डे 1 टोटल 143 करोड़ रहा.

यश की टॉक्सिक बड़ी उम्मीदों के साथ आई और इसने अपनी जबरदस्त ओपनिंग ली. हालांकि, यह रणवीर सिंह का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. फिल्म ने हिंदी में 55 करोड़ नेट कमाए, जबकि पहले दिन इंडिया में इसका नेट कलेक्शन 101.10 करोड़ रहा. इसका वर्ल्डवाइड टोटल 140 करोड़ रुपये ग्रॉस, कलेक्शन रहा. फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. वहीं अगर धुरंधर के बजट की बात करें तो यह 250 करोड़ रुपये करीब रहा.

ये नंबर टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बनाए बेंचमार्क के बीच के अंतर को दिखाते हैं. जहां यश ने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग दी है, वहीं रणवीर की धुरंधर 2 इस साल की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग पर बनी हुई है.

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रणवीर सिंह का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला ओपनिंग डे पर ही नहीं रुका. धुरंधर: द रिवेंज के साथ, एक्टर हिंदी भाषा में 1,000 करोड़ नेट का आंकड़ा पार करने वाली पहली इंडियन फिल्म का चेहरा भी बन गए. फिल्म ने अप्रैल में हिंदी में 1,000 करोड़ नेट का आंकड़ा पार किया, जिससे फिल्म और इसके लीडिंग स्टार दोनों के लिए एक खास माइलस्टोन बना.

2026 का आधा से ज्यादा समय बीत चुका है, और कोई भी दूसरी इंडियन रिलीज़ रणवीर सिंह के बनाए बेंचमार्क को छू नहीं पाई है, खासकर हिंदी भाषा में. धुरंधर 2 के साथ साल की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग देने से लेकर 1,000 करोड़ की हिंदी नेट फ़िल्म से जुड़े पहले इंडियन एक्टर बनने तक, रणवीर बॉक्स-ऑफिस किंग बने हुए हैं.

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वर्कफ्रंट पर, रणवीर प्रलय के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहाँ वह कई ज़िम्मेदारियां संभालेंगे. इस प्रोजेक्ट में वह एक एक्टर के तौर पर लीड रोल में होंगे, साथ ही मां कसम फिल्म्स के साथ एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपना डेब्यू करेंगे.