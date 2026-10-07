'बिग बॉस' फेम अनुराग डोभाल ने की पत्नी के भाई की पिटाई, गिरफ्तारी के बाद रितिका चौहान का फूटा गुस्सा, बोलीं- 'ये दोबारा हमला करेगा'

यूट्यूबर अनुराग डोभाल एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं. इस साल मार्च में उन्होंने दावा किया था कि उनके परिवार ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया है. यूट्यूबर अब फिर से सुर्खियों में हैं, इस बार मारपीट के आरोप लगे हैं. पुलिस ने बताया कि सोमवार रात हरिद्वार बाईपास रोड के पास हुए झगड़े के बाद अनुराग और तीन अन्य लोगों को उत्तराखंड के देहरादून में उनके साले के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. अब अनुराग से अलग हो चुकी पत्नी रितिका चौहान ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि यूट्यूबर ने पहले भी उन पर हमला किया था और फिर से ऐसा कर सकते हैं.



रितिका चौहान को अनुराग डोभाल से खुद पर और अपने परिवार पर एक और हमले का डर है. रितिका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि अनुराग उनके भाई के वर्कप्लेस पर तब गए, जब वह एक शूट से लौट रहे थे. उन्होंने दावा किया कि अनुराग ने 25-30 लोगों के साथ मिलकर उन्हें उठाया, जबरदस्ती कार में बिठाया और उन पर हमला किया. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनके भाई ने दावा किया कि अनुराग और उनके दोस्तों ने उनकी गर्दन पकड़ ली थी.रितिका ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जो अनुराग का समर्थन करते हैं और आरोप लगाया कि उसने अतीत में उनके और उनके परिवार के साथ बुरा बर्ताव किया था. उन्होंने कहा, "इस इंसान ने पहले मेरे साथ ऐसा किया, फिर अपने माता-पिता के साथ किया, मेरे पालतू जानवर रियो को मारने की कोशिश की, मेरी मां पर हाथ उठाया और अभिषेक सैनी के साथ मेरे अफेयर की झूठी कहानी फैलाई. फिर उसने मेरे बच्चे के साथ भी चीजें खराब कर दीं." रितिका ने आगे आरोप लगाया कि उन्हें डर है कि अनुराग फिर से उन्हें और उनके परिवार को निशाना बना सकता है. उन्होंने कहा, "वह मुझ पर फिर से हमला करेगा... मेरी मां, मेरे भाई पर फिर से हमला करने की कोशिश करेगा. वह मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा ताकि मेरी आवाज दबा दी जाए."

बिग बॉस फेम यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने दावा किया है कि उन पर पहले हमला किया गया था. हालांकि, रितिका ने उस घटना पर सवाल उठाया और कहा कि उनके अनुसार, अनुराग को कोई दिखाई देने वाली चोट नहीं लगी थी.अपनी शिकायत में राज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि अनुराग ने उनकी गर्दन पकड़ी और फोन अनलॉक करने को कहकर उसे छीनने की कोशिश की. जब अनुराग फोन नहीं खोल पाए, तो राज का आरोप है कि अनुराग के बाउंसरों ने उन पर हमला कर दिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जबरदस्ती कार की सीट के नीचे धकेल दिया गया और उनके सिर, छाती और चेहरे पर लोहे की रॉड से हमला किया गया. राज ने मीडिया को शरीर पर काटने के निशान भी दिखाए, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे हमले के दौरान बने थे. मौके पर भीड़ जमा हो गई. चौकी पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चारों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया." रितिका के भाई राज सिंह चौहान, जो कथित हमले में घायल हो गए थे, उन्हें मेडिकल जांच के लिए दून अस्पताल भेजा गया.

