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Toxic Box Office Day 1: यश की फिल्म 5 घंटे में तोड़ा 5 फिल्मों का रिकॉर्ड, हिंदी में कमाई सबसे ज्यादा

Toxic Box Office Collection: यश की फिल्म ने रिलीज के 5 घंटे बाद ही 2026 की पांच बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. पढ़ें किस भाषा में हुई कितनी कमाई.

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Toxic Box Office Day 1: यश की फिल्म 5 घंटे में तोड़ा 5 फिल्मों का रिकॉर्ड, हिंदी में कमाई सबसे ज्यादा
Toxic की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत
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नई दिल्ली:

साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' फाइनली रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का पहला शो 6 बजे हुआ. पहले ही दिन महज कुछ ही घंटों में इस फिल्म ने 2026 में रिलीज हुई 5 फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने 11 बजे तक ही ये रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी है. सैकनिल्क पर दिए गए आंकड़ों से साफ है कि फिल्म शुरुआती दौड़ में अच्छा कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 11 बजे तक टॉक्सिक ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 27.45 करोड़ रुपये की कलेक्शन कर ली थी. मजेदार बात ये है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कलेक्शन की है. 

अगर लैंग्वेज वाइज फिल्म की कलेक्शन पर बात करें तो टॉक्सिक ने हिंदी में 11.92 करोड़, कन्नड़ में 9.12 करोड़, मलयालम में 47 लाख और तमिल वर्जन में 1.30 करोड़ की कमाई की. साफ है कि यश को हिंदी भाषी दर्शकों ने ज्यादा प्यार दिया है.

किन फिल्मों को पीछे छोड़ गए टॉक्सिक

टॉक्सिक ने 11 बजे तक 27.45 करोड़ की कलेक्शन के साथ आलिया की एल्फा (9.25 करोड़), इमरान हाशमी की आवारापन 2 (22 करोड़), अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल (15.25 करोड़), अजय देवगन की धमाल (14 करोड़) और शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 (16.20 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है.

टॉक्सिक का सोशल मीडिया रिव्यू

टॉक्सिक को एडवांस बुकिंग की मदद से पहले दिन तो शानदार ओपनिंग मिलती दिख रही है लेकिन आगे चलकर इसकी राह आसान नहीं होगी. ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि फिल्म को लेकर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कुछ खास अच्छे रिव्यू नहीं हैं. ज्यादातर लोग फिल्म में इमोशनल कनेक्ट की कमी बताते नजर आए. इसके अलावा बैग्राउंड म्यूजिक भी दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकाम रहा. एक सोशल मीडिया यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि गीतू मोहनदास ने अपनी फिल्म से यश का कमबैक बर्बाद कर दिया.

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